يواصل سعر الذهب ارتفاعه الصاروخي في سورية، مسجلا أرقاما قياسية يومية، وسجل ارتفاعا بمقدار 15 ألف ليرة دفعة واحدة أمس الخميس بعد أن سجل ارتفاعا بـ 20 ألف ليرة خلال اليومين السابقين.



ووفقا لنشرة جمعية الصاغة أمس، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا سجل 460 ألف ليرة للمبيع، بينما سجل عيار 18 قيراطا 394 ألفا للمبيع. أما في السوق الموازية فقد سجل الغرام من عيار 21 نحو 488 ألف ليرة، وغرام الذهب من عيار 18 ما يزيد على 418 ألف ليرة بحسب موقع «الليرة اليوم».



وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطا لتسجل 3.9 ملايين ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 تجاوز 17 مليون ليرة.



وأرجعت جمعية الصاغة الارتفاع بسعر الذهب محليا إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا، حيث سجلت 2043 دولارا.



وتعقيبا على الارتفاع الكبير أكد رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي أن هذا الارتفاع لا يؤثر أبدا على مخزن المركزي من الذهب، إنما آثاره تنعكس محليا في سوق الذهب بالإقبال الشديد من المواطنين على الشراء رغم ارتفاع أسعاره، وهو سبب غير معروف وأساسا غير صحيح، لأنه خلال لحظة قد ينكسر سعر الأونصة وبالتالي ينخفض سعر مبيع غرام الذهب.



وعن أنواع الذهب المرغوبة بالشراء خاصة مع ارتفاع أسعاره، أوضح أن نسبة 65% من عمليات الشراء تكون ليرات ذهبية وأونصات، وما تبقى يكون مشغولات أغلبها عيار 21. وأصدرت جمعية الصاغة تعميما قالت فيه: «يرجى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة التي تتداول في السوق السوداء حرصا منا على مصلحتكم وعدم تعرضكم للغبن والخسارة الكبيرة في حال انخفاض الطلب في الأسواق».



كما طلبت جمعية الصاغة من السوريين شراء المشغولات والاستفادة منها في الزينة بدلا من تخزين الأونصات والليرة.