«بيتك» حقق في الربع الأول أداءً متوازناً ونمواً مستداماً وقاعدة رأسمالية صلبة وسيولة عالية

نواصل الابتكار بمنتجات التمويل والحلول التقنية.. ونعمل لربط الاستثمارات بأهداف التنمية

شادي زهران: نمو شامل بالمؤشرات المالية.. مع استمرار سياسة المخصصات المتحفظة

فهد المخيزيم: قوة تصنيفات «بيتك» تؤكد سلامة الأداء والإستراتيجية الناجحة للمجموعة





عقد بيت التمويل الكويتي «بيتك» البث المباشر للمؤتمر التحليلي لأداء مجموعة «بيتك» خلال الربع الأول من عام 2023.



وخلال كلمته في المؤتمر، سلط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبد الوهاب الرشود، الضوء على النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي، قائلا أن «بيتك» حقق صافي ربح تاريخيا لمساهميه بقيمة 162.1 مليون دينار للربع الأول من 2023، بزيادة قدرها 133.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار فوائد الاستحواذ، وبلغت ربحية السهم 11.06 فلسا. بزيادة قدرها 67.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأكد الرشود أن هذه المؤشرات المالية الإيجابية لـ «بيتك» والتي شملت جميع المجالات خلال الربع الأول من عام 2023 تبرهن على إستراتيجية البنك الناجحة والفعالة، حيث نجح «بيتك» في الحفاظ على النسب الرئيسية من حيث الربحية والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية وتحسين جودة الأصول ونسبة تغطية مخصصات الديون المتعثرة ونسبة التكلفة إلى الدخل بالإضافة إلى جميع المؤشرات المالية الرئيسية، في وقت يتمتع فيه «بيتك» بقاعدة رأسمالية صلبة ومعدلات سيولة عالية تدعم نمو أعماله وتعزز قوته الائتمانية.



تحقيق النمو المستدام



وشدد على مواصلة «بيتك» استراتيجيته لتحسين دور الأنشطة المصرفية الأساسية في تحقيق الربحية والنمو المستدام، ومواكبة التطورات في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار في منتجات التمويل والاستثمار والحلول التقنية، وزيادة الاستثمار في الصكوك الخضراء في إجمالي محفظة التمويل وربط الاستثمارات بأهداف التنمية المستدامة.



كما سيعمل البنك على تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، ودعم ريادة الأعمال والشباب، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار التناغم بين الشركات المصرفية التابعة للمجموعة في تعزيز مكانة «بيتك» الرائدة على مستوى العالم.



وقال الرشود: «يشكل النمو الناتج عن الاستحواذ الناجح على البنك الأهلي المتحد قوة دافعة لـ «بيتك» لتحقيق طموحاته، والمضي قدما في توسعه الإقليمي والدولي ليسجل نسب نمو كبيرة في الأرباح ومستويات خدمة العملاء».



ريادة رقمية



وشدد الرشود على مواصلة «بيتك» ريادته في التحول الرقمي، محققا نموا ملحوظا في استخدام العملاء للخدمات المصرفية الرقمية من خلال KFHonline على الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني، حيث بلغ معدل الزيادة في الاستخدام في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 43%. وسيواصل «بيتك» ريادة المنافسة والتفرد في تقديم الحلول المالية المبتكرة التي تلبي تطلعات العملاء وتضيف إلى ريادته محليا وعالميا.



وأشار الرشود إلى امتلاك «بيتك» ثروة قيمة من المواهب والموظفين المؤهلين القادرين على تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للبنك، وبالفعل نتج عن الاستراتيجية الناجحة لاكتساب المواهب وتطويرها وجود أكبر عدد من الموظفين الكويتيين على مستوى البنوك الكويتية وجميع مؤسسات القطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استقطاب الكويتيين للتعيينات الجديدة قرابة 100% في السنوات الأخيرة.



أداء مالي قوي



من جانبه، استعرض رئيس المالية للمجموعة في «بيتك» شادي زهران الأداء المالي لمجموعة «بيتك» عن الربع الأول من عام 2023، حيث قال إن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023 بلغ 162.1 مليون دينار بزيادة 92.6 مليون دينار أو 133% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 البالغ 69.5 مليون دينار.



وأرجع ارتفاع الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي إيرادات التشغيل وانخفاض المخصصات، وقد قابل ذلك جزئيا زيادة المصروفات التشغيلية والضرائب وصافي الخسارة النقدية الناجمة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29IAS «المعيار المالي في الاقتصادات ذات التضخم المفرط» على البيانات المالية لـ (بيتك-تركيا).



وأوضح زهران المزيد من التفاصيل حول ابرز المؤشرات المالية قائلا: «ارتفعت إيرادات التمويل بمقدار 265.2 مليون دينار أو بنسبة 115.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بسبب ارتفاع العائد والأصول المدرة للربح. كما بلغ صافي إيرادات التمويل 226 مليون دينار، بزيادة قدرها 66.9 مليون دينار أو بنسبة 42.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بسبب ارتفاع إيرادات التمويل بمقدار 265.2 مليون دينار قابله زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بمقدار 198.3 مليون دينار.



وبلغ صافي إيرادات التشغيل 251.2 مليون دينار، بزيادة بلغت 102.9 مليون دينار أوبنسبة 69.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود السبب إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بمقدار 66.9 مليون دينار، وإيرادات الاستثمار بمقدار 62.5 مليون دينار، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات بمقدار 10.2 مليون دينار مقابل زيادة مصروفات التشغيل بمقدار 48 مليون دينار.



وأشار زهران الى انه بلغ إجمالي مصروفات التشغيل 127.9 مليون دينار بزيادة بلغت 48 مليون دينار، وترجع تلك الزيادة بصفة رئيسية الى الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد إلى جانب التضخم المفرط في تركيا.



وتحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد حيث بلغت 33.75% للربع الأول من عام 2023 مقارنة بنسبة 35.04% في الربع الأول من عام 2022، ويرجع السبب الرئيسي لهذا التحسن إلى زيادة إيرادات التشغيل بمقدار 150.9 مليون دينار. وكانت نسبة التكلفة إلى الإيراد للمجموعة إحدى أكثر النسب تحسنا بين البنوك الكويتية للربع الأول من عام 2023 والسنة المالية 2022 وفقا للنتائج المعلنة.



وقال: «ارتفع متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 25.4% مقارنة بالسنة المالية 2022 وبنسبة 62.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، كما ارتفع متوسط رصيد مديني التمويل بمقدار 4.2 مليارات دينار، وارتفع متوسط رصيد أوراق الدين المالية بمقدار 1.7 مليار دينار مقارنة بالعام 2022. أما بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022، كان الارتفاع بمقدار 7.9 مليارات دينار و3.3 مليارات دينار على التوالي».



المركز المالي



وحول المركز المالي، أوضح زهران انه بلغ إجمالي الموجودات 36.9 مليار دينار بانخفاض هامشي بمقدار 115 مليون دينار أو0.3% في الربع الأول من 2023.



كما زاد صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 19.2 مليار دينار بمقدار 319 مليون دينار أو 1.7%. وجاء نمو أرصدة مديني التمويل بشكل رئيسي في قطاع الخدمات المصرفية للشركات في عملياتنا التشغيلية الدولية، وهو ما يدل على أهمية التنوع الجغرافي للمجموعة.



إضافة إلى ذلك، ارتفعت الودائع البالغ قيمتها 23.4 مليار دينار للربع الأول من 2023 بمقدار مليار دينار أو 4.3% مقارنة مع ديسمبر 2022. حيث حققت كافة الكيانات الرئيسية للمجموعة نموا في الودائع. وبلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير في إجمالي ودائع المجموعة 44% كما بنهاية الربع الأول من 2023. وفي حين لاحظنا بعض التحول نحو الودائع لأجل بسبب ارتفاع سعر الفائدة، لكنها لم تكن ذات أثر كبير بشكل عام، حيث واصلت المجموعة الاستفادة من المجموعة الكبيرة من الودائع ذات التكلفة المنخفضة. وبلغت مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل 80.5% مقابل 76.3% في عام 2022 نتيجة زيادة الودائع خلال الفترة الحالية.



تصنيفات مستقرة



بدوره، قال رئيس الاستراتيجية لمجموعة «بيتك» فهد المخيزيم في عرض عام عن البيئة التشغيلية في الكويت وأداء «بيتك» واستراتيجيته خلال الربع الاول من العام 2023: يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي (IMF) الأخير (أبريل 2023) أن تسجل الكويت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2% في عام 2022، ونموا إيجابيا في عام 2023. وذكر المخيزيم أن معدل التضخم السنوي في الكويت ارتفع إلى 3.7% خلال مارس من عام 2023، مقارنة مع 3.2% في الشهر السابق، كانت هذه أعلى قراءة منذ أغسطس 2022.



وأشار المخيزيم الى أن قرارات مجلس إدارة بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بنحو 50 نقطة أساس من 3.5% إلى 4.0% اعتبارا من 26 يناير 2023، وكشف ان تكاليف الاقتراض ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2019.



وقال ان التصنيف الائتماني لشركة ستاندرد آند بورز للكويت عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما تم تحديد التصنيف الائتماني لمؤسسة موديز للكويت لآخر مرة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، والإبلاغ عن تصنيف فيتش الائتماني للكويت في آخر مرة عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.



وأشار الى ان تصنيف «بيتك» على المدى الطويل يقف عند «A» من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، وA2 من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت مجموعة بيتك مؤخرا على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم والشرق الأوسط من مجلة جلوبال فاينانس، وأفضل بنك لإدارة الخزينة والنقد في الكويت من قبل مجلة جلوبال فاينانس، وجائزة الاستدامة في الشرق الأوسط من قبل إيميا فاينانس، منوها بأن «بيتك» احتل المرتبة الأولى بين أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تقارب 11 مليار دينار في نهاية الربع الأول من عام 2023.

41.4 % هبوطاً بمخصصات الربع الأول إلى 23.7 مليون دينار





قال شادي زهران إنه بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، فقد تراجع إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحملة على بيان الدخل للمجموعة بمقدار 16.7 مليون دينار أو 41.4% ليصل إلى 23.7 مليون دينار لفترة الربع الأول من 2023.



ووصل إجمالي المخصصات الائتمانية المحملة على بيان الدخل إلى 55.9 مليون دينار للربع الأول من 2023، أعلى بمقدار 31.1 مليون دينار مقارنة مع 24.8 مليون دينار للربع الأول من عام 2022. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع المخصصات المسجلة خلال الفترة الحالية، تماشيا مع النهج المتحفظ للمجموعة نحو المخصصات في ضوء المبالغ المرتفعة المستردة من أرصدة مديني التمويل المشطوبة في الربع الأول من 2023.

دور مجتمعي بارز.. متنوع وشامل





في إشارة إلى الدور المجتمعي البارز والمميز لـ «بيتك»، قال عبدالوهاب الرشود إن «بيتك» يلعب دورا مجتمعيا بارزا يتسم بالتنوع والشمولية، بما يعزز تطبيق معايير الاستدامة. وقدم مبادرات اجتماعية استراتيجية ذات قيمة مضافة وتأثير إيجابي حقيقي على المجتمع.



وتشمل المبادرات، على سبيل المثال، تسوية ديون بقيمة 20 مليون دينار للمدينين المتعثرين، و8 ملايين دينار لإعادة إعمار المباركية، ودعم حملة «الكويت بجانبكم» لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسورية بمبلغ 20 مليون دولار، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مختلفة لدعم الجهود الاجتماعية والإغاثية.



كما وقع «بيتك» مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود الاستدامة، وأطلق برنامج (Keep It Green) الذي ينفذ العديد من مبادرات الاستدامة تحت مظلته، بالإضافة إلى كون بيتك أول بنك في الكويت حاصلا على شهادة GSAS- المستوى الذهبي.

منتجات وخدمات «بيتك».. تقدير وموثوقية عالمية



ذكر عبدالوهاب الرشود أن «بيتك» حصل على تقدير عالمي لمنتجاته وخدماته المبتكرة المتميزة والموثوقة، والانتشار الجغرافي الواسع، والتطوير الرقمي، والمركز المالي القوي، وعلامته التجارية القوية.



وأوضح أن هذا التقدير يأتي من خلال العديد من الجوائز أبرزها: أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط، وأفضل بنك في الكويت، وجائزة الاستدامة في الشرق الأوسط من مجلة EMEA Finance، بالإضافة إلى جائزة أفضل عرض رقمي في الكويت من إسلاميك فاينانس نيوز (IFN)، بالإضافة إلى العديد من الجوائز المرموقة.

نظرة على المؤشرات المالية



٭ ارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين الملموسة من 15.15% الى 22.97%.



٭ ارتفاع العائد على متوسط الأصول من 1.61% إلى 2.04%.



٭ تحسن نسبة التكلفة الى الإيراد من 35.04% الى 33.75%.



٭ زيادة ربحية السهم من 6.60 فلوس إلى 11.06 فلسا.



٭ بلوغ نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة إلى 1.49%.. بتغطية 325%.

الحضور خلال مؤتمر «بيتك»



٭ سي اي كابيتال.



٭ اتش اس بي سي.



٭ اي اف جي هرميس.



٭ مون كابيتال.



٭ جي بي مورغن.



٭ جهاز أبوظبي للاستثمار.



٭ بالإضافة إلى شركات وجهات أخرى.