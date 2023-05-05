قالت الفنانة دانا حمدان إن الجمهور يشبهها بالفنانة الراحلة سعاد حسني من حيث الشكل وغيره، مؤكدة أن هذا شرف كبير لها.



وعن سبب طردها من منزل العائلة، أوضحت دانا خلال لقائها في برنامج «الستات»: «أهلي طردوني من البيت بسبب الكلاب، أنا مرتبطة جدا بكلابي فخيروني بين بقائي في البيت بدون الكلاب أو طردي فاخترت الطرد مع الكلاب». وأضافت: «انتقلت لبيت قريب من أهلي وانعزلت عنهم علشان أفضل مع الكلاب، هما بيحبوا الكلاب بس الدوشة أزعجتهم، ويهمني جدا الراجل اللي هتجوزه يكون بيحب كلابي، علشان ميحصلش مشكلة، أنا مش هاخد راجل علشان أنكد عليه أو أضايقه».



وحول رفضها المشاركة في أحد الأفلام العالمية بسبب العري، ردت: «هو كان عري صعب ولذلك رفضت»، مشيرة إلى أنها لا تمانع في تقديم أدوار جريئة تهدف إلى توصيل رسالة معينة، لكنها ترفض الظهور في أدوار بها عري، مؤكدة أنها ترفض الزواج من رجل أصغر منها سنا، قائلة: «علشان أنا عقليتي أكبر من سني بكتير، أنا دلوقتي 46 سنة مينفعش آخد واحد في التلاتينيات لأن هيبقى فيه فجوة في التفكير والنضج».