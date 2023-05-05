أكدت السلطات البريطانية جهوزيتها لتأمين حفل تتويج الملك تشالز الثالث التاريخي غدا، مطمئنة بأنها تسيطر على الوضع بعد اعتقال رجل يشتبه انه مسلح قرب قصر باكنغهام. وأعلنت أنها ستنشر أكثر من 11 ألف شرطي خلال المراسم.



وبعد 70 عاما على تتويج والدته الملكة إليزابيث الثانية، تستعد بريطانيا لتتويج ملكها الجديد، على الرغم من أن تشالز تولى عرش بريطانيا بمجرد وفاة والدته لكن التتويج تقليد قديم يرمز لبداية عهده.



وسوف يصبح تشالز، الذي سيتم تتويجه وزوجته الملكة القرينة كاميلا غدا، الملك رقم أربعين الذي يتوج هناك منذ عام 1066.



ومع انطلاق العد العكسي، بدأ بعض من أشد مؤيدي العائلة المالكة بأخذ مواقعهم على الجادة الطويلة، حيث ينتظر ان يصطف عشرات آلاف الأشخاص من بريطانيين وسياح على طول الطريق الذي سيسلكه موكب تشالز وكاميلا بين قصر باكنغهام وكنيسة ويستمنستر. ودعي نحو 2200 ضيف لهذا الحفل بينهم 100 رئيس دولة وملك.



وبعد 8 أشهر على عملية «جسر لندن»، الاسم الرمزي لتنظيم جنازة إليزابيث الثانية، تنفذ الشرطة البريطانية عملية «غولدن اورب» لتتويج الملك.



وقال وزير الدولة لشؤون الأمن توم توغندهات إن الحفل الذي يتوج 3 أيام من الاحتفالات، سيكون «إحدى أهم العمليات الأمنية» التي شهدتها بريطانيا.



وأضاف ان «أجهزة استخباراتنا وقواتنا الأمنية الأخرى على علم تماما بالتحديات التي نواجهها وهي مستعدة لمواجهتها كما فعلت الشرطة ببراعة» مساء الثلاثاء، حيث ألقي القبض على المسلح المشتبه به بعدما اقترب من سياج قصر باكنغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.



وجاء في بيان للشرطة أن «طوقا أمنيا ضرب بعدما عثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة»، مشيرة إلى أن خبراء عمدوا إلى تفجيرها احترازيا. وأوضحت الشرطة أن المشتبه به اعتقل وقالت لاحقا إنها في الوقت الراهن لا تتعامل مع القضية على أنها على صلة بالإرهاب.



وسيتم نشر أكثر من 11.500 عنصر من قوات الأمن كما أعلنت شرطة لندن غدا. وقال أدي اديليكان المسؤول في سكوتلانديارد إن «هذه ستكون أكبر تعبئة لعناصر الشرطة في يوم واحد منذ عقود».



وعلى مدى أسبوع سيتم نشر 29 ألف عنصر أمن.



وفي وسط لندن ستستخدم الشرطة تقنية التعرف على الوجوه. وسيتم نشر القناصة على الأسطح.



بالإضافة إلى خطر الإرهاب، تراقب الشرطة عن كثب نشطاء المناخ الذين حضر كثير منهم في الأيام الأخيرة الى لندن كما تراقب مناهضي النظام الملكي. وكانت مجموعة «Republic» (جمهورية) خططت لتظاهرة في ساحة الطرف الأغر «ترافالغار» وعلى طول مسيرة موكب الملك صباح اليوم. وقال المنظمون إنهم يتوقعون مشاركة أكثر من ألف شخص فيها.



وحذرت شرطة لندن بالقول إن «تسامحنا مع الاضطرابات أو التظاهرات أو أي أمور أخرى سيكون ضعيفا»، مضيفة «سنتعامل بحزم مع أي شخص ينوي الإخلال بهذا الاحتفال».



ويشارك نحو 7 آلاف جندي في الموكب الذي سيسير بين باكنغهام وويستمنستر. وقال إدوارد ويليام فيتزالان-هوارد المسؤول عن تنظيم حفل التتويج إنه سيكون «حدثا بأبهة عظيمة».



وسيستمر الحفل الديني - كون الملك هو رئيس الكنيسة الانغليكانية - ساعتين. وأضاف: «إنه الوقت المناسب لنتذكر الفخر الذي نشعر به حيال بلدنا العظيم ودستورنا غير المكتوب الذي يعود إلى ألف عام».



وعند عودتهما الى باكنغهام، سيوجه تشالز وكاميلا تحية للجمهور من على الشرفة الشهيرة للقصر. وإذا كان الأمير هاري الذي غادر البلاد وسط بلبلة في 2020 سيحضر الحفل في ويستمنستر فهو لن يظهر مع العائلة على الشرفة، كما أفادت وسائل إعلام بريطانية.



وسينظم عرض جوي لست دقائق في أجواء لندن.



بالإضافة إلى حفل التتويج، تستعد بريطانيا لـ 3 أيام من الاحتفالات. فقد دعي الشعب للمشاركة الأحد في «غداء كبير» في إطار الحفلات التي تشهدها الأحياء، حيث ستكون «تورتة التتويج» على القائمة، والتي كشف القصر النقاب عن وصفتها في منتصف أبريل.



وفي الليل، ستقام حفلة موسيقية في قلعة ويندسور في غرب لندن، سيحضرها 10 آلاف بريطاني تم اختيارهم عشوائيا. ويتصدر كل من كاتي بيري وليونيل ريتشي والتينور أندريا بوتشيلي، ملصقا خاصا بهذا الحفل تميز بغياب النجوم البريطانيين.



وأخيرا، ستدعو العائلة المالكة البريطانيين للقيام بأعمال تطوعية الاثنين، الذي سيكون يوم عطلة.