أعلن قصر باكنغهام أن الماسة «كوهينور» المثيرة للجدل لن تستخدم في تتويج الملكة القرينة، كاميلا.



وأضاف القصر أن كاميلا سوف تتوج بتاج الملكة ماري، الذي نقل من برج لندن لإجراء تعديل على حجمه استعدادا لمراسم التتويج.



ويعتقد أنها المرة الأولى في «التاريخ الحديث» التي يجري فيها «إعادة تدوير» تاج قديم من أجل مراسم تتويج. كما سيرصع التاج بأحجار من الماس من مجوهرات الملكة إليزابيث الثانية.



وظلت ملكية الماسة «كوهينور»، التي تعد واحدة من أكبر قطع الماس في العالم، محل نزاع، كما أذكت مخاوف من وقوع خلاف ديبلوماسي مع الهند إذا استخدمت.



وقدمت الهند عدة ادعاءات بأنها المالك الشرعي للماسة، التي استخدمت في تتويج الملكة الأم، والدة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وزوجة الملك جورج السادس.