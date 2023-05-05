تضع اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للغوص الحر، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 7 إلى 13 الجاري على مجمع احواض نادي كاظمة تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وبإشراف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية، لمساتها الأخيرة على الاستعدادات لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر بمشاركة 350 لاعبا يمثلون أكثر من 44 دولة. واطلعت اللجنة على مجمع عبدالله الدخيل الأولمبي للألعاب المائية بنادي كاظمة الذي بات جاهزا تماما لاستضافة المنافسات إلى جانب مقر إقامة الوفود في الفنادق والتنسيق مع أكثر من جهة لاستقبالهم بمطار الكويت الدولي. وأعلن أمين السر العام للاتحاد ونادي الغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي، عن وصول عدد من الوفود المشاركة بالفعل في الساعات الأخيرة، التي سيكتمل عقدها الأحد المقبل، مضيفا أن اللجنة المنظمة حريصة تماما على راحة جميع المنتخبات وتوفير كل متطلباتها. وأشار إلى أنه تم الانتهاء منذ فترة ليست بالقصيرة من وضع جدول خاص بمواعيد التدريبات، من خلال التواصل مع المنتخبات المشاركة في البطولة، مشددا على أن الكويت ستنظم بطولة استثنائية، في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد الكويتي من قبل وزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية، والذين يعملون على تذليل كل الصعاب التي تواجه اللجنة المنظمة، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على الاستعدادات بشكل لافت للنظر. ولفت إلى أن عشاق رياضة الغوص الحر سيكونون على موعد مع المتعة والإثارة خلال منافسات بطولة العالم، مؤكدا أن دعم الجماهير لمنتخب الكويت والبطولة سيكون له مردود إيجابي، مبينا أن حفل افتتاح البطولة سيقام في الـ 6 مساء الإثنين المقبل بمجمع عبدالله الدخيل الأولمبي بكاظمة.