يحيى حميدان



أكد مدرب الكويت الصربي بوريس بونياك، أن مستوى الفريق خلال الفوز الكبير على القادسية 4-0 هو نفسه الذي قدمه عند خسارته من السالمية 1-3 في الجولة السادسة من دور تحديد بطل دوري «زين» الممتاز، لكن كان الاختلاف فقط في استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف في الوقت الصحيح.



وأضاف بونياك، أن مواجهة فريقه السابق «الأصفر» والفوز عليه يعد أمرا صعبا خاصة أنه ترك القادسية قبل 4 أسابيع تقريبا، وذلك بعد 7 أشهر من العمل ومشاركته للاعبيه في غرفة الملابس والعمل، مضيفا انه مدرب محترف، ويجب عليه وضع الفريق الذي يدربه في مستوى عال من ناحية التحضير للمباريات والنتائج، ويبقى للقادسية ذكرى طيبة له في مسيرته التدريبية.



وأشار إلى أن تبديلاته الخمسة كانت لأسباب مختلفة بعضها للإرهاق وبعضها لفقدان التركيز، وليست لمنح البدلاء الفرصة للمشاركة في اللقاء بعد التقدم برباعية نظيفة.



وأفاد بونياك بأنه يعتبر الفوز على «الأصفر» ضمن خطته للتحضير للمباراة النهائية في «أغلى الكؤوس» أمام كاظمة الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن منافسه يلعب بأسلوب مختلف وعليه التجهيز له بأفضل صورة ممكنة.