ينقل إلى الصين في الرابع من يونيو يوان منغ، وهو أول صغير باندا يولد في فرنسا في أغسطس 2017 داخل حديقة «زوبارك بوفال» للحيوانات في مدينة سانتينيان، على ما أفاد المسؤولون فيها وكالة فرانس برس أمس.



وأشار مدير حديقة الحيوانات رودولف دولور إلى أن الباندا الذي بات بالغا، سينقل خلال الصيف إلى مركز تشنغدو للأبحاث المتعلقة بالباندا العملاقة وتكاثرها في الصين «بهدف إنجاب صغار من أنثى لا تربطه بها أي صلة قرابة».



وسيقيم يوان منغ الذي يعني اسمه «تحقيق حلم» بالصينية، في متنزهات سيتشوان الكبيرة التي يعود أصل والديه إليها.



وأكد دولور أن «الباندا لن يطلق في البرية، بينما قد يعاد دمج صغاره في الطبيعة»، مضيفا «ثمة ما يكفي من التنوع الجيني لإطلاقه في الطبيعة».