الدوسري: طول مشروع الواجهة البحرية 9.7 كلم يوفر جميع الخدمات الأساسية لمرتادي الواجهة والشواطئ

الحميضي: مساحة شاطئ البلاجات 230 ألف متر مربع يشمل أنشطة ترفيهية وفعاليات على مدار السنة





وقعت شركة المشروعات السياحية اليوم الخميس مذكرات التعاقد لتطوير مشروعي الواجهة البحرية وشاطئ البلاجات ليكون متنفسا للزوار ويعكس الوجه الحضاري والتراثي لدولة الكويت.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري في بيان صحافي: إن توقيع هذه المذكرات جاءت تنفيذا لرغبة القيادة السياسية وترجمة للدعم المقدم من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



وأضاف الدوسري أن مشروع الواجهة البحرية الذي يبلغ طول 9.7 كيلو متر يشمل على توفير جميع الخدمات الأساسية لمرتادي الواجهة البحرية والشواطئ وكما يشمل على أكثر من 60 فرصة تجارية واستثمارية للشركات الكويتية.



وذكر أن مشروع الواجهة البحرية يشمل أيضا على أنشطة رياضية وأماكن مخصصة للسباحة ومسار للدراجات الهوائية ومسار للمشي ومواقع ترفيهية للأطفال، مبينا أن هذا المشروع تم تصميمه ليخدم ذوي الهمم.



ومن جهتها قالت نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية عالية الحميضي: إن مشروع شاطئ البلاجات الذي يبلغ مساحته 230 ألف متر مربع يشمل على أنشطة ترفيهية وفعاليات على مدار السنة موضحة أن افتتاح المرحلة الأولى للمشروع سيكون في شهر أغسطس القادم.



وأضافت الحميضي أن مشروع شاطئ البلاجات يشمل على أنشطة رياضية وأماكن مخصصة للسباحة وألعاب أطفال وتوفير كافة الخدمات الأساسية لمرتادي الشواطئ بالإضافة إلى توفير أكثر من 50 فرصة تجارية واستثمارية.



وذكر البيان أن مشروع تطوير الواجهة البحرية ستنفذه شركتا "دار إس إس إتش" و"الأحمدية للمقاولات والتجارة" بينما شركة "سيزون قروب" ستنفذ تطوير جزء من مشروع شاطئ البلاجات.