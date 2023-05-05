وصلت إلى مطار بورتسودان اليوم الجمعة الطائرة الثانية من طائرات الجسر الجوي الكويتي للسودان محملة بعشرة أطنان من المساعدات الطبية والإنسانية فيما تم تمديد إرسال الطائرات حتى الـ14 من مايو الجاري استجابة لمناشدات وجهت للكويت للاستمرار في تزويد المستشفيات السودانية بالمساعدات الطبية والعلاجية.



وحضر مراسم استقبال المساعدات الإنسانية سفيرنا لدى السودان د.فهد الظفيري وقائد المنطقة العسكرية محمد عثمان ووالي ولاية البحر الأحمر ووزير الشؤون والرعاية الاجتماعية ومدير الأمن والمخابرات في الولاية وقيادات جمعية الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة على مستوى الولاية والاتحادي.



وقال السفير الظفيري لـ«كونا» إن الطائرة الثانية من طائرات الجسر الجوي الكويتي وصلت إلى مطار بورتسودان وستتواصل الرحلات لنقل نحو 75 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية حاملة شعار «الكويت بجانبكم».



وبحث الظفيري مع والي البحر الأحمر ومدير الجوازات والقائد العسكري للولاية تسهيل أمور السودانيين الذين يحملون إقامات نظامية في الكويت وعالقين في بورتسودان ويودون السفر إلى الكويت.



وأعلن عن تمديد إرسال طائرات الجسر الجوي إلى السودان حتى 14 مايو بدلا من اليوم الثامن من مايو استجابة لمناشدات ونداءات وجهت للكويت للاستمرار في تقديم المساعدات للمستشفيات والمراكز الصحية السودانية التي تعمل حاليا بطاقة أقل من 16% نتيجة لما تعرضت له من تخريب وتدمير.



وتضمنت هذه الدعوات نداء وجهه وزير الصحة الاتحادية د.هيثم عوض الله بعد تقديمه الشكر والامتنان للقيادة السياسية الكويتية الرشيدة وهو نداء يتعلق بالحاجة إلى أدوية ومواد طبية تتعلق بالأمراض المزمنة وأمراض الكلى.



وأكد الظفيري تفهم الاحتياجات الدوائية والعلاجية المتعلقة بالأمراض المزمنة بعد المناشدات التي أطلقتها وزارة الصحة في السودان، مشيرا إلى أن الكويت لديها أكبر مستشفيين في ولاية الخرطوم هما مستشفى الكويت الجراحي، ومستشفى الأنف والأذن التخصصي.