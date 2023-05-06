عبدالحميد الخطيب

انتقل الى رحمة الله تعالى الإعلامي عبيد العتيبي بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية ودخوله العناية المركزة في مستشفى جابر.



ويعتبر العتيبي أحد أبرز وأشهر الشخصيات الإعلامية الناجحة في الكويت، ولمع اسمه في الساحة بشكل كبير، لاسيما بعد النجاح الذي حققه عند تقديمه لبرامج مختلفة في الفترتين الصباحية والمسائية حاصلًا بذلك على محبة الجمهور واحترامهم.



بدأ العتيبي مشواره الإعلامي منذ عام 1982م مقدمًا للكثير من البرامج، مثل: «سوالف الليل، الليلة مغنى، مساء الخير يا كويت» وغيرها.



تتقدم «الأنباء» بأحر التعازي والمواساة إلى اسرة الإعلامي عبيد العتيبي وإلى شقيقه الإعلامي عبدالمحسن البرقاوي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).