

يغيب الحارس الفرنسي هوغو لوريس قائد فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية الموسم، جراء إصابة في الفخذ، بحسب ما أعلن النادي.



وأصيب لوريس بطل العالم مع فرنسا عام 2018 الذي أعلن اعتزاله الدولي أخيرا، في 23 أبريل خلال الشوط الأول الكارثي في الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد 1-6، حين تلقى خمسة أهداف في 21 دقيقة قبل أن يستبدل.



وقال المدرب المؤقت لتوتنهام راين مايسون إن اللاعب البالغ 36 عاما لن يكون حاضرا في مباراتي توتنهام المقبلتين و«سيغيب حتى نهاية الموسم».



وأوضح المدرب عشية مواجة كريستال بالاس «لقد حصلنا على النتائج، ومن الواضح أنها مخيبة للآمال، ولكن هذا ما كنا نخشاه منذ البداية».



ومع بقاء عام واحد فقط من عقد لوريس، لم يرغب مايسون في مناقشة مستقبل لاعبه، قائلا «لا يمكنني التحدث عن الموسم المقبل».



وأضاف «نحن بحاجة إليه.. نحن بحاجة إلى أن يكون جزءا من الفريق، وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك».