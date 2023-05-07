

القاهرة - سامى عبد الفتاح



بصعوبة بالغة وبضربة جزاء في بداية الشوط الإضافي الأول، اقتنص الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة 13 في تاريخه في نسخته الـ 20 بفوزه على بيراميدز مساء أمس الأول على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير.



وسجل هدف الفوز التونسي علي معلول في الدقيقة 96 من عمر المباراة، التي امتدت إلى 120 دقيقة، ليحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على اللقب، الذي حققه في أكتوبر الماضي بملعب هزاع بن زايد على حساب الزمالك.



وجاءت المباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة، وسط كفاح من لاعبي بيراميدز بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لإدراك التعادل، ولعب الحارسان محمد الشناوي وأحمد الشناوي دور البطولة في هذه المباراة المثيرة بمنع العديد من الفرص من مهاجمي الفريقين.



وبعد السوبر الثاني له قال كولر: «أحب التتويج بكل البطولات، وسعيد باللقب الثاني مع الأهلي»، مضيفا: «في الفترة الأخيرة خاض الفريق مباريات قوية وصعبة، وكان يجب علينا إعادة التدوير بين اللاعبين، ففي حال الاعتماد على لاعبين بأعينهم كان ذلك سيؤدي الى عدة إصابات في الفريق».



إلى ذلك، سيخوض الترجي التونسي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل ضد الأهلي وراء أبواب موصدة، نتيجة عقوبات قاسية فرضها عليه «الكاف» بسبب أعمال الشغب والعنف لجماهيره ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب ربع النهائي.



وقررت لجنة الانضباط معاقبته الترجي المتوج أربع مرات بلقب دوري الأبطال بغرامة قدرها 300 ألف دولار واللعب دون حضور الجمهور لـ 4 مقابلات قادمة على ملعبه، اذ تسري العقوبة على مباراتين مع وقف التنفيذ للمباراتين الأخريين، على ألا ينسب لجماهيره أي تجاوز تأديبي في غضون 12 شهرا، وفي حال إتيان أي تجاوز أو إخلال خلال هذه المدة سيتم حرمانه وبصفة آلية من المشاركة في البطولة وتطبيق العقوبة المؤجلة، وبغض النظر عن باقي العقوبات الممكن اتخاذها في وقتها.