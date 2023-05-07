

حقق لاعب منتخبنا الوطني للترايثلون عبدالمحسن الفوزان المركز الأول والميدالية الذهبية ضمن فئة الناشئين في البطولة الدولية للترايثلون والمقامة حاليا في مملكة البحرين.



وهنأ رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري اللاعب، على هذا الإنجاز الكبير، والذي يؤكد مكانة أبطال الكويت في اللعبة وقدرتهم على مقارعة لاعبي العالم في الترايثلون، مضيفا أن النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون حريصان على تجهيز وإعداد أبطال الكويت بالشكل المناسب قبل المشاركة في أي بطولة عربية كانت أو قارية أو دولية، متمنيا التوفيق لجميع اللاعبين في الاستحقاقات الخارجية.