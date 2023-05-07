

بيروت ـ ناجي شربل



تقدم الرياضي بيروت مضيفه الحكمة بيروت 1-0 من اصل 5 مباريات ممكنة بينهما في الدور نصف النهائي (فاينال فور) من بطولة لبنان في كرة السلة، بفوزه عليه بفارق 5 نقاط 86-81، في قاعة النادي الرياضي غزير امام جمهور غفير تخطى الثلاثة آلاف متفرج. ويلتقي الفريقان في ثاني مبارياتهما اليوم الأحد في قاعة صائب سلام بالنادي الرياضي في المنارة.



في حين تجمع السلسلة الثانية من نصف النهائي دينامو لبنان ـ متصدر ترتيب الدوري المنتظم ـ وبيروت فيرست كلوب حامل اللقب الموسم الماضي، بداية في قاعة «روكلاند أرينا» المعتمدة ارضا لدينامو على طريق المطار، ثم في مجمع الشياح الرياضي البلدي.



وكانت كأس العالم لكرة السلة جالت في المدن والقرى والمجمعات التجارية اللبنانية، في حملة ترويج في الدول الـ 32 المشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام بين 25 أغسطس 10 سبتمبر المقبلين في اليابان واندونيسيا والفلبين.



وتأتي الخطوة قبل اشهر قليلة على انطلاق اكبر استحقاق دولي بكرة السلة، والذي سيشارك فيه لبنان الذي اوقعته القرعة في المجموعة الثامنة مع فرنسا ولاتفيا وكندا.



وعرضت الكأس، التي تحمل اسم الكندي د.جايمس نايسميث مخترع لعبة كرة السلة، في العديد من المناطق اللبنانية، وسط مواكبة جماهيرية حاشدة.