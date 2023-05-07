

كرّمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كوكبة من الكويتيين نظير إسهاماتهم المميزة في مجال العمل الشبابي الخليجي. وقال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي في تصريح صحافي، إن التكريم جاء على هامش الاجتماع الـ 36 للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول التعاون، والذي استضافته سلطنة عمان بمشاركة وفد كويتي برئاسة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري. وأفاد السبيعي بأن أستاذ الإعلام في جامعة الكويت د.فواز العجمي وأستاذ الهندسة المدنية في الجامعة د.هاشم بهبهاني نالا وسام الامتياز من الدرجة الأولى ضمن فئة الشخصيات الاعتبارية.



وأضاف ان المهندستين لمى العريمان وزينب الصفار تم تكريمهن ضمن فئة المبدعين والمتميزين الشباب نظير دورهما في المجال العلمي.



وذكر أن التكريم يعد تقديرا مهما للإنجازات المهمة التي حققها الشباب الخليجي في المحافل الشبابية إقليميا ودوليا، مشيدا بخطوة الأمانة في هذا الصدد.



وترأس وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وفد الكويت المشارك في الاجتماع الذي شهد التأكيد على أهمية تعزيز العمل الشبابي المشترك بين دول المجلس وضرورة تطويره بما يحقق تطلعات الشباب الخليجي.



كما تم التشديد على العمل لتذليل كل السبل أمام الشباب للإبداع والتميز عبر تنظيم البرامج والأنشطة والملتقيات الشبابية المشتركة لتبادل الخبرات والتجارب وفق خطط واضحة.