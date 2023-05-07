

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كيروشي إن الأمم المتحدة تسعى إلى إقامة تحالف وتعاون مع الكويت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وإصلاح مجلس الأمن وإيجاد حلول للأزمات العالمية.



جاء ذلك في مقابلة خاصة أجراها كيروشي مع (كونا) وتلفزيون الكويت على هامش زيارته للبلاد والتي تتزامن مع مرور 60 عاما على انضمام الكويت للأمم المتحدة.



وأشار كيروشي الذي يرأس الدورة الـ 77 للجمعية العامة إلى أن الكويت والنمسا أنيط بهما في وقت سابق من هذا العام قيادة الإصلاحات في مجلس الأمن.



وأضاف: «الكويت تؤدي دورا رياديا في هذا الشأن الذي يعد من أصعب المسائل في الأمم المتحدة ويمثل تحولا هائلا ومؤثرا للإنسانية».



وتابع: ان التعاون ضروري لمواجهة التحديات العالمية سواء كانت ناجمة عن كوارث طبيعية أو صراعات صنعها الإنسان مشيدا بجهود الحكومة الكويتية في هذا الشأن.



وفي الـ 14 من الشهر الجاري تحل الذكرى الـ 60 لانضمام الكويت إلى عضوية الأمم المتحدة عندما أصحبت العضو رقم 111 في ذلك اليوم من عام 1963.



وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الجمعية العامة الدور الذي تؤديه الكويت في المنظومة الأممية، لافتا إلى أن الكويت تدرك منذ فترة طويلة قيمة الأمم المتحدة وأهميتها للناس في جميع أنحاء العالم.



وأشار إلى أن تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم يرجع بعضه إلى الجهود التعاونية المكثفة التي بذلت داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الكويت «مساهم كبير وقوة اعتدال ووساطة وعطاء».



وتابع: «الكويت منصة لفرز بعض القضايا المطروحة للنقاش بما في ذلك بعض القضايا الإنسانية الصعبة».



وبشأن لقائه وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه تناول بحث قضايا الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة.



وأضاف أنه جرى أيضا بحث الأزمات في سورية واليمن وأوكرانيا والسودان وفلسطين.



كما تناول اللقاء التحديات التي تواجه أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الـ 17 لعام 2030 وأزمة الديون التي تواجه بلدانا عدة.



من جانب آخر، أشاد كيروشي بالتقدم الحاصل في حقوق الإنسان في منطقة الخليج، وقال إنه «تقدم مشجع للغاية خصوصا في فضاء التعليم وتمكين المرأة».



وأضاف: «أهنئ الكويت فهي بلد تقدمي للغاية في المنظومة الخليجية عندما يتعلق الأمر بمشاركة المرأة ليس فقط في مجال التعليم ولكن في الحياة العامة بشكل أوسع».



وفيما يتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 حذر كيروشي من أن العالم بعيد عن المسار الصحيح في تحقيق تلك الأهداف.



وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستعقد في سبتمبر المقبل في نيويورك قمة أهداف التنمية المستدامة لمعرفة ما حققه العالم حتى الآن وإيجاد حلول للمسائل التي تنتظر التنفيذ الكامل للخطة.



وأضاف ان «فهم الموقف والمضي قدما لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمر مهم للغاية»، مشيرا إلى أن التطورات المقلقة مثل جائحة كورونا أعاقت تنفيذ الاستراتيجية العالمية الطموحة في هذا الشأن.



وبشأن الصراع في السودان أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عميق شكره للكويت على المساعدات الإنسانية التي تقدمها إلى السودان، لافتا إلى أن الكويت كانت من أولى الدول وأكثرها كفاءة في تقديم الدعم للمحتاجين.



وأعرب كيروشي عن أسفه على الضحايا والنازحين بسبب هذا الصراع، مشيرا إلى أن «الأحداث على الأرض في السودان مقلقة للغاية والأمم المتحدة تحاول نزع فتيل الصراع هناك».



وحث رئيس الجمعية العامة الأطراف المتصارعة في السودان على الالتزام باتفاقات الهدنة من أجل تسوية الصراع وضمان حماية المدنيين وتنقلهم بأمان ومنع العنف من التأثير بشكل سيئ على السودان والبلدان المجاورة.



وخلال المقابلة تحدث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عدة مسائل منها سبل مواجهة مع العنصرية في العالم والتعامل مع أزمة اللاجئين بالإضافة إلى التصدي الآثار المقلقة لتغير المناخ والاحتباس الحراري على جميع البلدان.



وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أقر كيروشي بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية طويلة الأمد يجب معالجتها من جانب الأمين العام للأمم المتحدة.