

بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري في تصريح بـ «الأنباء»، أنه تمهيدا للانتقال إلى مجمع رعاية الأحداث في الصليبية، تم إصدار قرار إداري بتشكيل فريق لمتابعة مراحل الانتقال النزلاء والعاملين في إدارة رعاية الأحداث إلى المبنى الجديد برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، ومدير إدارة رعاية الأحداث نائبا له، وعضوية كل من مراقب إدارة رعاية الأحداث، ورئيس دار الرعاية الاجتماعية للفتيان ورئيس قسم الدعم الإداري، وممثل عن قطاع التخطيط والتطوير الإداري، وممثل عن قطاع الشؤون المالية والإدارية، بالإضافة إلى أحمد الفارسي وصباح عبدالمنصوري وعباس يوسف بوعباس.



وقال المطيري، إنه تم تحديد اختصاصات الفريق بدءا من متابعة العمل للانتقال إلى مجمع الأحداث الجديد في منطقة الصليبية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للانتقال، إلى جانب حصر النواقص اللازمة لتشغيل المبنى ومخاطبة الجهات المختصة بالوزارة لتوفير الميزانية لسد النقص.



هذا، وتم حصر دعوة الفريق للاجتماع برئيس الفريق أو نائبه واعتبار الاجتماع صحيح بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية الأعضاء، كما منح الفريق صلاحية الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الاختصاص في أداء عمله. وبين المطيري ان مدة عمل الفريق 3 شهور من تاريخ صدورالقرار .