500 مواطن توغولي يعملون بالكويت والعلاقات المشتركة في تطور ملحوظ



أسامة دياب



هنأ مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا السفير بدر التنيب دولة توغو الصديقة بالذكرى الـ 63 لاستقلالها، مشيدا بالعلاقات بين البلدين وتطورها في مختلف مجالات التعاون، متمنيا دوام التوفيق والازدهار لجمهورية توغو.



جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به السفير التنيب خلال حضوره الاحتفال الذي أقامه عميد السلك الديبلوماسي الأفريقي سفير توغو في الكويت محمد سعد اورو، بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال بلاده، الخميس الماضي في فندق ريجينسي، بحضور عدد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية وحشد كبير من المدعوين.



من جانبه، أشاد عميد السلك الديبلوماسي الأفريقي سفير توغو محمد سعد اورو بتميز العلاقات الديبلوماسية بين بلاده والكويت والتي وصفها بالمتميزة، مشيدا بمساعدات الكويت الكبيرة لبلاده، موضحا أن هذه العلاقات تطورت بشكل ملحوظ منذ افتتاح سفارة توغو في الكويت.



وأشار السفير أورو إلى وجود 500 مواطن من بلاده يعملون في الكويت.



وعن المناسبة، قال أورو إنه منذ استقلال بلدنا منذ 63 عاما أصبحت توغو ذات سيادة، ما منحها مزيدا من الحرية للتوسع اقتصاديا وتوسيع علاقاتهم الدولية الديبلوماسية، دعيا الكويتيين إلى زيارة بلاده والاستثمار بها.



ورفع السفير اورو أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، كما وجه الشكر إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفريقه للتسهيلات المقدمة لسفارة توغو لأداء مهام عملها.



وأشاد اورو بالدعم المستمر والدائم من حرمه وموظفي السفارة على جهودهم في تنظيم هذا الحفل.