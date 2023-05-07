

صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ناقشوا وبحثوا خلال اجتماعهم التشاوري امس في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية سبل تطوير الارتقاء بالمنظومة الصحية الخليجية، وتعزيز أوجه التكامل والترابط بين دول المجلس في المجال الصحي.



وقال الأمين العام إن الاجتماع يأتي بناء على حرصهم على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطن الخليجي، وأن تكون دول المجلس في مقدمة الدول المتميزة في مجال الصحة، مبينا أن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وتهدف إلي زيادة وتبادل الخبرات الخليجية في المجال الطبي، للخروج بنتائج وقرارات تصب في مصلحة وصحة شعوب دول المجلس.



وقال ان الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع التطورات الصحية والإنسانية في جمهورية السودان بسبب الأزمة الحالية فيها وسبل توحيد الجهود الطبية والإغاثية لدعمها، وأكد أن دول المجلس منذ بدء الأزمة السودانية قامت بإطلاق الحملات الإغاثية على المستويين الحكومي والشعبي وتسيير الرحلات الجوية لإرسال المواد الطبية والإغاثية للشعب السوداني الشقيق، مشيدا بالجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية وتنفيذها لأكبر عمليات إجلاء إنسانية لرعايا العديد من الدول.