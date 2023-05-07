

شاركت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في معرض seniors expo الذي عقد في حديقة الشهيد في الأول والثاني من مايو الجاري.



ويعتبر المعرض أول مبادرة رسمية في الكويت للتوجيه والإرشاد الطلابي بمشاركة عدة جهات تربوية غير ربحية «نويت ابني الكويت» ووزارة التربية و«الإرشاد الكويتي التنموي» برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، كما يعدل أول ملتقى تعليمي في الكويت برعاية عدة جهات على رأسها الراعي الرسمي شركة الاتصالات الكويتية STC.



وقام قسم العلاقات العامة والتسويق في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالمشاركة باليوم الاول والثاني في الملتقى، وعرض التخصصات العلمية والهندسية التي تطرحها الكلية على طلاب المرحلة الثانوية المتوقع تخرجهم لهذا العام الدراسي ومساعدتهم في كيفية اختيار التخصصات الدراسية المتناسبة مع ميولهم ومستويات تحصيلهم العلمي.



الجدير بالذكر أن كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا تطرح ثلاثة تخصصات هندسية: بكالوريوس هندسة الكمبيوتر وبكالوريوس علــــوم الكـمـبـيـوتــر وبكالـوريـوس هنـدســة الالكترونيات والاتصالات.



وقام قسم العلاقات العامة والتسويق بشرح الخطوات المتبعة لكيفية التسجيل والالتحاق بالكلية خلال فترة البعثات القادمة لهذا العام وتم توزيع كتيبات معلوماتية عن الكلية والتخصصات المطروحة بها وشروط الالتحاق والتقديم.



وفي ختام اليوم الثاني للملتقى، تم تكريم الجهات المشاركة والراعي الرسمي من قبل المنظمين تقديرا منهم على حسن مشاركتهم والجهود المبذولة لنجاحه، وتم أخذ صورة جماعية للقائمين على الملتقى د.علي دشتي مؤسس معرض seniors expo، وفهد الخليفة مدير ادارة المنح والبعثات الداخلية في الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، وابراهيم بدر المطوع مدير قسم العلاقات العامة والتسويق ودانة الجاسم مدير عام الاتصالات المؤسسية في شركة الاتصالات الكويتية.