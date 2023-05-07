الاندماج مع «الضيافة القابضة» و«أبراج المتحدة» عزز المركز المالي ودعم نمو الأداء التشغيلي

تبني إستراتيجيات لتطوير الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي.. والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية



طارق عرابي



عقدت شركة العقارات المتحدة اجتماع جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بنسبة حضور للمساهمين بلغت 70.695%، حيث وافقت العمومية على جميع بنود جدول الأعمال، ومنها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي، كما استعرضت أهم الإنجازات التي حققتها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا أن شركة العقارات المتحدة تمكنت خلال العام 2022 من إحراز تقدم ملحوظ في إستراتيجية النمو الشاملة لتنمية الأنشطة العقارية الرئيسة.



وذكر أن عام 2022 شهد اكتمال صفقة الاندماج مع شركتي الضيافة القابضة وأبراج المتحدة القابضة، والتي نتج عنها زيادة رأسمال شركة العقارات المتحدة بمبلغ 24.3 مليون دينار ليرتفع من 118.8 مليون دينار إلى 143.1 مليون دينار تقريبا.



وأشار إلى الآثار الإيجابية لعملية الاندماج والتي تضمنت إعادة الهيكلة الداخلية لأصول وحقوق والتزامات وأعمال شركتي أبراج المتحدة القابضة والضيافة القابضة وتحويلها لصالح شركة العقارات المتحدة، بما يعزز من مركزها المالي ويدعم أداءها التشغيلي ويشكل محفظة أصول متنوعة، إضافة إلى الربح الناتج عن عملية الدمج والذي قابله مخصص خسائر إعادة تقييم استثمارات عقارية.



كما توجه حوا بالشكر إلى جميع الجهات التنظيمية والرقابية، وهيئة أسواق المال على جهودهم وثقة ودعم المساهمين الكرام فضلا عن الجهود الحثيثة لجميع أعضاء الفريق والشركاء المعنيين في هذه الصفقة.



وعادت شركة العقارات المتحدة إلى الربحية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 3.38 ملايين دينار، بربحية سهم 3.14 فلوس، مقابل خسارة سجلتها الشركة في 2021 بلغت نحو 4.96 ملايين دينار، وبخسارة للسهم بلغت 4.62 فلوس، وبذلك وصلت قيمة الزيادة الإجمالية في الأرباح إلى نحو 8.34 ملايين دينار.



وبين أن النمو في الأرباح خلال العام 2022 جاء إثر ارتفاع مجمل الربح الناتج عن أنشطة التأجير والخدمات العقارية والضيافة، إلى جانب الربح الناتج عن عملية بيع حصة الشركة في رأسمال شركة الفنادق الكويتية بصفقة بلغت قيمتها الإجمالية 3.1 ملايين دينار، محققة بذلك ربحا قدره 1.2 مليون دينار.



وأشار حوا إلى أن شركات المجموعة أيضا قد شهدت تحسنا في أدائها التشغيلي، حيث حققت الشركة المتحدة لإدارة المرافق، إحدى شركاتنا التابعة، زيادة في الإيرادات من الخدمات العقارية بنسبة 27%. وأكد أن العقارات المتحدة ستستمر في أنشطتها التشغيلية وفقا لما هو مخطط له، موضحا أن عمليات إنجاز مشروع ضاحية حصة متواصلة ومن المتوقع تسليم الوحدات السكنية لملاكها بنهاية العام 2023.



وفي إطار مساعي الشركة لمواصلة النمو، وتماشيا مع رؤية شركة العقارات المتحدة الإستراتيجية للحفاظ على موقعها الريادي، ومواكبة تغيرات السوق وتلبية رغبات العملاء، تم تبني العديد من الإستراتيجيات بهدف مواصلة تطوير الكفاءة التشغيلية، ومبادرات الرقمنة، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير المسؤولية الاجتماعية.