أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن شركة ناقلات النفط الكويتية ستقوم بإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة في مصنعي تعبئة الغاز المسال في منطقتي الشعيبة وأم العيش.



وفي هذا الصدد، وافقت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على ترسية الممارسة، والتي تعنى بتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة محطة إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة بمبلغ 1.95 مليون دينار بموجب عقد مدته 6 سنوات و6 أشهر.



تجدر الإشارة إلى أنه في عام 1960 تم منح شركة ناقلات النفط الكويتية حق الامتياز لتسويق وتوزيع الغاز المسال في السوق المحلي كبديل للوقود المحلي، وفي عام 1962 تم بناء مصنع لتعبئة الغاز البترولي المسال في منطقة الشويخ الصناعية. وبسبب الزيادة السكانية في الكويت، كان من الضروري للشركة زيادة السعة الإنتاجية للمصنع لتلبية الاستهلاك المحلي المتزايد للغاز البترولي المسال، فلقد كان من الصعب زيادة السعة الإنتاجية بسبب الحجم المحدود لهذا المصنع، لهذا، تم بناء مصنع جديد خاص بعمليات ومشاريع الغاز البترولي المسال والذي اطلق عليه مؤخرا «فرع تعبئة الغاز البترولي المسال (الشعيبة)» في منطقة الشعيبة الصناعية وتم تشغيل هذا المصنع في عام 1985، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لهذا المصنع ما يعادل 13 مليون اسطوانة غاز سنويا حجم 12 كغم ويطبق فرع تعبئة الغاز المسال نظام نوبتي عمل بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي. وفي إطار الجهود لتطوير وزيادة المخزون الاستراتيجي من الغاز البترولي المسال، أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية في عام 2008 عن بدء الاختبار التشغيلي لستة خزانات من الغاز البترولي المسال بسعة تخزينية تبلغ 6.000 طن متري، ما يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي لمدة 14 يوما.