2022 شهد 14% زيادة في المشتريات بواقع 2.3 طن بينها 600 كيلو سبائك

المشتريات ارتفعت خلال الربع الثاني بالاقتران مع بدء سياسة التشديد النقدي عالمياً

الربع الأول من 2023 بدأ بمشتريات قوية وصلت إلى 4.1 أطنان بينها 1.1 طن من السبائك

الربع الثالث من 2022 شهد أعلى معدلات شراء بـ 5.1 أطنان قياساً إلى 3.7 في 2021



علي إبراهيم



كشفت أرقام صادرة عن مجلس الذهب العالمي، عن أن المواطنين والمقيمين في الكويت رفعوا مقتنياتهم من المعدن الأصفر بمعدلات ملحوظة خلال العام الماضي 2022، فيما شهد الربع الأول من العام الحالي 2023 نفس معدلات الشراء عند المقارنة على أساس سنوي.



وأظهرت أرقام إجمالي مشتريات المواطنين والمقيمين من الذهب في 2022 إلى أن السوق شهد صفقات على نحو 18.8 طنا من الذهب بزيادة نسبتها 14% بما قيمته 2.3 طن قياسا إلى مشتريات السوق الكويتي في 2021 والبالغة نحو 16.5 طنا فقط، فيما قام المواطنون والمقيمون بشراء 4.1 أطنان خلال الربع الأول من 2023، ليبلغ بذلك إجمالي المشتريات خلال فترة الـ 15 شهرا (عام 2022 كاملا وأول 3 أشهر من 2023).



وأظهرت الأرقام أن الطلب على الذهب في الكويت بدأ يرتفع في الربع الثاني من 2022 والذي بلغ فيه نحو 4.8 أطنان من المشغولات والسبائك مقارنة مع 4.4 أطنان من المشغولات والسبائك عن الربع الثاني من 2021 بزيادة 400 ألف كيلوغرام في 3 أشهر فقط والتي تأتي مقترنة ببدء الفيدرالي الأميركي تشديد سياسته النقدية ورفع معدلات الفائدة ناهيك عن الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.



يأتي ذلك فيما استمر المواطنون والمقيمون في رفع مقتنياتهم من الذهب بصورة ملحوظة في 2022 إذ زادت مشترياتهم من المشغولات والسبائك في الربع الثالث من 2022 بنحو 1.4 طن إلى 5.1 أطنان بزيادة نسبتها 38% قياسا إلى 3.7 أطنان من الذهب خلال الفترة ذاتها من 2021، كما ارتفعت مشترياتهم خلال الربع الأخير من العام أيضا بواقع 900 كيلوغرام لتبلغ 4.8 أطنان مقارنة مع 3.9 أطنان بزيادة نسبتها 23%.



المشغولات الذهبية



وأظهرت البيانات أن مقتنيات المواطنين والمقيمين خلال 2022 من المشغولات ارتفعت بأكثر من 13% بما عادل 1.7 طن من الذهب لتبلغ 14.7 طنا مقارنة مع 13 طنا بنهاية 2021.



ووفقا للبيانات بدأت مشتريات المواطنين والمقيمين من المشغولات تزداد في الربع الثاني من 2022، إذ كانت متراجعة في الربع الأول بنحو 300 كيلو غرام لتصل إلى 3.1 أطنان مقارنة مع 3.4 أطنان بنهاية الربع الأول من 2021، وفي الربع الثاني من 2022 بدأت الارتفاع تدريجيا إذ زادت من 3.7 أطنان في الربع الثاني من 2021 إلى 3.8 أطنان في الربع الثاني من 2021.



وشهد الربع الثالث من 2022 زيادة ملحوظة في مشتريات الذهب في الكويت، إذ قفز بنحو 38% بما يعادل 1.1 طن ليبلغ 4 أطنان مقارنة مع 2.9 طن بنهاية الربع الثالث من 2021، واستمرت الزيادة في مشتريات الذهب خلال الربع الرابع من 2022 إذ ارتفعت مقتنيات المواطنين والمقيمين بنحو 800 كيلو غرام إلى 3.8 أطنان مقارنة مع 3 أطنان في الربع الرابع من 2021، وذلك بزيادة نسبتها 27%.



السبائك.. شراء متزايد



إلى ذلك، شهدت مشتريات المواطنين والمقيمين من السبائك زيادة بنسبة 16.6% بما قيمته 600 كيلو غرام خلال 2022، إذ بلغت مشترياتهم الإجمالية نحو 4.2 أطنان مقارنة مع 3.6 أطنان بنهاية 2021، وظلت المشتريات من السبائك خلال الربع الأول من 2022 في معدلاتها الطبيعية وإن انخفضت بواقع 100 كيلو غرام من 1.1 طن في 2021 إلى 1 طن في 2022 إلا أن الربع الثاني من 2022 بدأ يشهد زيادة، إذ ارتفعت مشتريات السبائك بـ 300 كيلو بنسبة زيادة بلغت 37% إلى 1.1 طن مقارنة مع 800 كيلو غرام في 2021، واستمرت الزيادة في الربع الثالث لتصل إلى 400 كيلو إضافية لترتفع بنسبة 50% إلى 1.2 طن مقارنة مع 800 كيلو في الربع الثالث من 2021، بينما ثبتت المشتريات في الربع الرابع عند 900 كيلوغرام وهو نفس المعدل في 2021.



الربع الأول 2023



هذا، وقد أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن إجمالي مشتريات المواطنين والمقيمين من الذهب سواء سبائك أو مشغولات ذهبية بلغ 4.1 أطنان خلال الربع الأول من العام الحالي وهو نفس معدل مشتريات الربع الأول من العام الماضي، وهو ما يعطي إشارة واضحة عن أن مشتريات الذهب خلال العام الحالي قد تشهد طفرة ملحوظة.



وجاء في البيانات أن مشتريات المواطنين والمقيمين من المشغولات الذهبية بلغت 3 أطنان بنهاية مارس 2023 بانخفاض 100 كيلو غرام مقارنة مع 3.1 أطنان بنهاية مارس 2022، يأتي ذلك فيما ارتفعت مشتريات المواطنين والمقيمين من السبائك إلى 1.1 طن خلال الربع الأول من 2023 بزيادة 10 كيلو غرامات مقارنة مع مشتريات بلغت 1 طن خلال الربع الأول من 2022.



عالميا، كشف مجلس الذهب العالمي عن تراجع الطلب على الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مع انخفاض مشتريات المستثمرين، على الرغم من مشتريات البنوك المركزية، وأظهر التقرير انخفاض الطلب العالمي على المعدن الأصفر 13% على أساس سنوي إلى 1081 طنا، وجاء نحو نصف ذلك الطلب من المجوهرات، ووفقا للتقرير، اشترت البنوك المركزية 228 طنا من الذهب، وهو أعلى مستوى يسجل خلال أول 3 أشهر من عام في البيانات التي يعود تاريخها لعام 2000.





3.92 غرامات متوسط نصيب الفرد من الذهب



كشف تقرير مجلس الذهب العالمي أن نصيب الفرد في الكويت من الذهب ارتفع خلال العام الماضي إلى 3.92 غرامات من مستوى 3.5 غرامات خلال 2021 وذلك بزيادة بلغت نسبتها 12%.