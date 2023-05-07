

أعرب مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شفيق السيد عمر عن سعادته الكبيرة للنجاح الإيجابي الذي حققته مسرحية الأطفال التربوية «مدينة الأضواء» والذي يأتي ترسيخا للاستراتيجية العامة لمؤسسة «البرامجي المشترك» من أجل تقديم نتاجات إبداعية ذات أبعاد تربوية وتعليمية تليق بالطفل الخليجي.



وأشار السيد عمر الى أن الإقبال المتزايد وفتح عروض إضافية خلال فترة عيد الفطر المبارك والأيام التالية جاء كنتيجة حتمية للنجاح والقيم التربوية العالية المستوى التي قدمها العرض بشكل ترفيهي واستعراضي عالي المستوى والقيمة.



كما قال مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك إن المؤسسة تخطط في المرحلة الراهنة لقيام عروض مسرحية الأطفال «مدينة الأضواء» الى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي العربية لتعود من بعدها لتحط الرحال مجددا في الكويت خلال عيد الأضحى المبارك وعلى مسرح المؤسسة المجهز بأحدث التقنيات على صعيد الصوت والاضاءة وبقية الخدمات الإنتاجية الخاصة بالعروض المسرحية والفنية.



وأشار الى أن «مدينة الاضواء» هي أولى تجارب المؤسسة في تقديم عروض مسرحية تربوية توعوية في إطار فني استعراضي نستعيد من خلالها الأعمال المسرحية الخليجية الرفيعة المستوى التي قدمت في المرحلة الذهبية من تاريخ مسرح الطفل في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.



وتابع: المسرحية تأتي امتدادا لاستراتيجية المؤسسة التي تهدف الى شراكتها مع القطاع الخاص، بالاضافة الى السعي لأجل ترسيخ قيم الابداع عند الاطفال وتحقيق أحلامهم ضمن أهداف توعوية تربوية تم العمل عليها بين فريق المؤسسة وفريق هذا العرض المسرحي المهم الذي ضم كوكبة من النجوم الشباب.