مفرح الشمري



فقدت الساحة الإعلامية الكويتية والخليجية إعلاميا مميزا مثقفا وهو الإعلامي عبيد العتيبي بمستشفى جابر، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث شيع عصر أمس في مقبرة الصليبخات بحضور عدد كبير من ذويه وأقاربه وأصدقائه ورفاق دربه في المجال الإعلامي.



الراحل عبيد العتيبي بدأ مشواره بالإعلام عام 1982، وأبدى حرفية عالية في تجربته بمحطة الـ MBC ليصبح أول مذيع كويتي يعمل في الخارج، وقدم العديد من البرامج الناجحة في تلفزيون الكويت مثل «صباح الخير يا كويت» و«ضحاوي» و«سوالف نهار» و«بيتك» و«مساء الخير يا كويت» وفي قناة «البوادي» وقدم برنامج «سوالف ليل» الذي استضاف من خلاله كبار الإعلاميين والشعراء.



الراحل العتيبي، على الرغم من تميزه واحترافيته بتقديم البرامج، إلا انه يرفض العمل بأجواء غير صحية، حيث قرر الابتعاد عن الاعلام بعد أن حدثت فيه الفوضى، وفضل الانزواء عن بيئة تطفل عليها الكثيرون حسب تصريحاته الصحافية، وطال هذا الابتعاد حتى وفاته.



الراحل عبيد العتيبي فرض احترامه على الكثير لتعامله الراقي مع الجميع في العمل، فهو لا يعرف الحقد أو الحسد، يحب الجميع دون استثناء، لذلك أحبه الجميع لأخلاقه العالية.



إن الحديث عن الراحل العتيبي يطول؛ لأنه من المقربين الى قلبي وقلوب الكثيرين، فهو إعلامي محترم ومميز ومثقف و«طيب» القلب لأبعد الحدود.



«الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أهل الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).