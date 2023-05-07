

باتت الكويت جاهزة لاستضافة بطولة العالم للغوص الحر التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 13 الجاري على مجمع عبدالله الدخيل الأولمبي للألعاب المائية بنادي كاظمة الرياضي، وذلك تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وبإشراف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.



وقد وصل إلى البلاد أمس السبت مسؤولو لجنة البروتوكول بالاتحاد الدولي للغوص إلى جانب رؤساء وأعضاء بعض اللجان الأخرى، فيما اكتمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث يشارك 44 منتخبا يمثلها 350 لاعبا إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.



وأكد رئيس لجنة البروتوكول للبطولة مهدي بن حيدر، أن اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة قد أنهت الاستعدادات لاستضافة البطولة التي تعد الأكبر في تاريخ الرياضة الكويتية، حيث انتهت من جدول مواعيد المنافسات، وفقا لكل فئة، وكذلك لمسابقات الرجال والسيدات، إلى جانب الوقوف على جهوزية مجمع عبدالله الدخيل الأولمبي للألعاب المائية بنادي كاظمة الرياضي، ومقر إقامة الوفود المشاركة، ومسؤولي الاتحاد الدولي للغوص.



وأشار إلى أن المنتخبات المشاركة تختتم تدريباتها اليوم الأحد استعدادا لانطلاق المنافسات غدا الاثنين، والذي سيشهد حفل الافتتاح بحضور عدد من المسؤولين من وزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية، ومسؤولي الاتحاد الدولي للغوص، مبينا أن حفل الافتتاح سيعبر عن التراث الكويتي الزاخر.



وأشاد بن حيدر بالاستعدادات لاستضافة البطولة، مؤكدا أن اللجنة المنظمة تبحث عن تحقيق نجاح لافت، مشددا على أن هناك العديد من الأهداف المرجوة من بطولة العالم، وهي انتشار اللعبة في الكويت بشكل أكبر، إلى جانب تنظيم العديد من البطولات في المستقبل القريب.