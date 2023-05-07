

استقبل سفيرنا لدى مصر غانم صقر الغانم وفد الأولمبياد الخاص الكويتي للفروسية خلال معسكره التدريبي بالقاهرة استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب العالمية 2023 التي ستقام في برلين الشهر المقبل، حيث رحب بالوفد وحض فرسان الكويت على بذل قصارى جهدهم في التدريبات وصولا للمستوى الذي يمكنهم من تحقيق الإنجاز ورفع اسم الكويت عاليا في المحفل العالمي.



من جانبه، ثمن عضو مجلس إدارة نادى الطموح لذوى الإعاقات الذهنية، رئيس الوفد فهد السهلي باستقبال السفير وحرصه وأركان السفارة على متابعة ودعم الوفد في معسكره، وتهيئة الأجواء الملائمة لتمكين لاعبينا من الاستفادة وصقل قدراتهم، كما أشاد بحماس والتزام فرسان الكويت في التدريبات وحرصهم على تحقيق الإنجاز في أول مشاركة كويتية لرياضة الفروسية بدورة الألعاب العالمية.



ويشارك في المعسكر الفارس نواف عبدالعزيز القصار والفارسة بسمة بسام البصيلي تحت إشراف المدربين محمد الكندري وسارة بو حمدي وإدارية الوفد نائب رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي هدى الخالدي. يذكر أن الكويت ستشارك في 10 ألعاب فردية وجماعية بدورة الألعاب العالمية برلين 2023 التي ستقام خلال الفترة من 12-26 يونيو.