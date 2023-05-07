

تقام في السابعة من مساء اليوم، الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو والتي ستشهد انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة 2023-2027 بالإضافة إلى اعتماد التقريرين المالي والإداري للاتحاد السابق.



وستزكي الجمعية العمومية اليوم مرشح نادي الكويت هاني المرشاد لرئاسة الاتحاد، كما ستزكي مرشح التضامن أحمد النمران لمنصب أمين الصندوق ومرشح النصر ناصر العدواني لمنصب أمين السر المساعد ومرشح الصليبيخات على الصراف لمنصب أمين الصندوق المساعد، فيما يتنافس على منصب نائب الرئيس مرشحان هما: طلال عيدان من السالمية وخالد الجميعان من الجهراء، كما يتنافس على منصب أمين السر مرشحان أيضا هما: نواف الغصاب من الفحيحيل وعبدالله العتيبي من برقان، كما يتنافس على العضوية كل من أحمد المطيري من الساحل وأحمد العازمي من القرين وفيصل الرشيدي من الشباب.



جدير بالذكر ان الجمعية العمومية للاتحاد تتكون من 13 ناديا ومجلس الإدارة يتكون من 9 أعضاء شاملة أصحاب المناصب.