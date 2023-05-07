مبارك الخالدي



فيما يباشر مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان مهامه رسميا اليوم من مكتبه بالهيئة العامة للرياضة، وذلك بعد نشر المرسوم رقم 63 لسنة 2023 اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بتعيين البيدان بدرجة وكيل وزارة، يترقب الشارع الرياضي الآلية التي سينتهجها ثامن مديري الهيئة في تعامله مع الملفات الرياضية المطروحة أمامه لتطوير الرياضة الكويتية. ومن المتوقع أن يسهم قرار تعيين البيدان في استقرار الأوضاع الإدارية بالهيئة، والتي عانت فراغا لمدة أشهر بعد استقالة المدير العام السابق حمود فليطح، كما سيسهم في تسريع عملية صدور القرارات المرتقبة التي ينشدها الرياضيون لاستكمال مهام تطوير قطاع الرياضة في البلاد. يذكر أن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري كان قد أعلن في نوفمبر 2021 استراتيجية الهيئة العامة للرياضة اعتبارا من 2022 حتى 2028، والتي تتضمن إنشاء مدينة رياضية متكاملة، إلى جانب إنشاء 6 ستادات رياضية في مختلف المحافظات بنظام «PPOT» بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدينة الرياضة الأولمبية المتكاملة إلى جانب استضافة 45 بطولة ودورة إقليمية وقارية ودولية وعالمية، وهي ملفات في غاية الأهمية فيما يتعلق بمستقبل الرياضة الكويتية على المستوى العام، فيما ستنعكس بشكل خاص على تطوير مستوى الرياضيين في مختلف الألعاب.

ومن ضمن ملامح تلك الاستراتيجية إنشاء مدرسة رياضية للموهوبين «ابتدائي ومتوسط وثانوي» وبعثات دراسية وتعليمية متخصصة في مجالات الرياضة وإنشاء مستشفى للطب الرياضي المتكامل وكذلك إنشاء أكاديمية عالمية للرياضة متخصصة ومعتمدة الى جانب دمج ذوي الإعاقة في النوادي الرياضية المتخصصة والشاملة، وأخيرا العنصر الأهم المتمثل في عمل منظومة متكاملة للاحتراف والتفرغات الرياضية. وتعتمد استراتيجية الهيئة العامة للرياضة، على تسخير الموارد والنظم لتنمية ورعاية النشاط الرياضي وإطلاق قدرات وطاقات الشباب الرياضية وتنظيم بيئة العمل الرياضي في البلاد، على أن يكون العمل الجماعي والتشاركي مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة داخل وخارج الكويت عنوانا لها، بما يحقق أهداف التنمية ورؤية «كويت جديدة 2035»، ويسهم في رفع اسم الكويت بالمحافل الرياضية الدولية.



هذا، وستكون المرحلة المقبلة ذات ملامح عامة لتطوير الرياضة قائمة على التعاون بين الشركاء من لجنة أولمبية وبارلمبية، وهيئات رياضية وقطاعين حكومي وخاص واتحادات نوعية لإرساء قيم الرياضة المنصوصة بتلك الاستراتيجية، وهي: العدالة والمساواة والنزاهة والشراكة والتنوع والكفاءة.