

هادي العنزي



أشاد محمد منسي بتزكية الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة له رئيسا لمجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2023-2027 وللمرة الثانية تواليا، وذلك عقب اجتماعها الذي عقدته مساء الخميس الماضي.



كما زكّت الجمعية العمومية بدر الفراج من نادي برقان نائبا للرئيس، ومطلق العازمي من نادي الساحل أمينا للسر العام، وأحمد الزبن من نادي القرين أمينا للصندوق، وعبدالرحمن المطيري من نادي النصر أمين الصندوق المساعد، فيما انتخبت كلا من عبدالله الظفيري من نادي الجهراء لمنصب أمين السر المساعد، وثامر الراجحي من نادي التضامن عضوا لمجلس الإدارة.



وذكر منسي أنه يتطلع مع مجلس الإدارة الجديد إلى المضي قدما بتطوير رياضة الفن النبيل، وتنفيذ خطة تطوير لمختلف المراحل السنية، وبما يضمن أفضل مشاركة ممكنة في البطولات الدولية المقبلة.



وقال لـ «الأبناء»: «سنحرص على تنفيذ رؤية متكاملة للملاكمة الكويتية في السنوات الأربع الماضية، تعتمد التعاون مع الأندية نهجا للعمل، وترتكز على أن تصبح الكويت مركزا إقليميا للملاكمة، عبر استضافة العديد من البطولات الإقليمية والقارية والدولية».



وأشار الى أن الملاكمة شهدت نقلة خلال الفترة الماضية، حيث ارتقى تصنيف المنتخب الكويتي من المركز 41 إلى المركز الـ 9 قاريا، ومن المركز السادس عشر إلى المركز الرابع عربيا، وهذا التقدم في التصنيف على المستويين الآسيوي والعربي جاء نتيجة عمل دؤوب ومتكامل، إداريا وفنيا، وعطاء غير محدود من أبطال الملاكمة الكويتية.



وأبدى منسي تفاؤله بالمستقبل المنظور لملاكمي الكويت، مضيفا ان هناك العديد من المواهب في مختلف الأندية، وسنعمل تطوير قدراتهم الفنية والبدنية من خلال المعسكرات الخارجية، والمشاركة في مختلف البطولات الدولية، كما ستستضيف الكويت أكثر من بطولة في الأشهر المقبلة، في مقدمتها البطولة الآسيوية، والبطولة الخليجية الثانية للملاكمة، بالتنسيق مع لجنة الاتحاد الخليجي للملاكمة، وبطولة دولية تضم العديد من أبطال العالم في الملاكمة، بالإضافة إلى المشاركة في «الأسياد» التي ستقام منافساتها في مدينة غوانزو بالصين مطلع سبتمبر المقبل.