يعقوب العوضي



تنطلق بطولة كأس العرب الأولى لهوكي الجليد للرجال في الكويت اليوم بمشاركة 8 منتخبات، والتي ينظمها نادي الألعاب الشتوية حتى 13 الجاري.



ويستهل أزرق الهوكي مشواره في البطولة بلقاء قوي أمام تونس ضمن المجموعة الأولى، والتي تشهد لقاء آخر يجمع البحرين والجزائر، فيما تشهد المجموعة الثانية إقامة مباراتين أيضا، إذ تجمع الأولى السعودية مع لبنان فيما تلتقي مصر مع عمان. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، على ان يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى في الدور نصف النهائي.



وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس النادي خالد المطيري، ان جميع المنتخبات وصلت بالفعل للبلاد وتدربت امس على صالة النادي لوضع اللمسات النهائية، مضيفا ان اللجنة المنظمة للبطولة بقيادة رئيس النادي فهيد العجمي أكملت استعداداتها لانطلاق هذا الملتقى الرياضي العربي الأول بهذه اللعبة على مستوى المنتخبات.



وبين أن لاعبي منتخب الكويت الذين نالوا برونزية بطولة العالم للمستوى الرابع قبل أقل من شهرين جاهزون تماما لخوض غمار البطولة وتحقيق نتائج مميزة لإسعاد جماهيرها، متوقعا أن تحفل البطولة بمستوى فني عال نظرا لمشاركة أبرز الفرق العربية.