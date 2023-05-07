يعرض آخر فيلم للمخرج الفرنسي السويسري الراحل جان لوك غودار ضمن فئة «كلاسيكيات كان» التي أعلن المهرجان برنامجها وقائمة الأعمال المدرجة ضمن فئة «سينما الشاطئ»، قبل 11 يوما من افتتاحه.



وتشهد الدورة السادسة والسبعون للمهرجان بعد ثمانية أشهر من رحيل غودار العرض الأول عالميا لفيلمه القصير «درول دو غير» الذي يقع في 20 دقيقة، ويعد آخر عمل للمخرج الكبير قبل وفاته.



ووصف المهرجان في بيان فيلم «درول دو غير» بأنه «آخر حركة سينمائية» لغودار.



ويشمل برنامج «كلاسيكيات كان» أيضا فيلما وثائقيا عن وضع السينما يحمل عنوان «شامبر 999» للبنى بلايوست، صور العام الفائت خلال الدورة الخامسة والسبعين للمهرجان، ويتضمن مقابلات مع نحو 30 من أبرز شخصيات الفن السابع كانوا موجودين في المهرجان كان، على غرار المخرجين الأميركي جيمس غراي والفرنسي أوليفييه أساياس والإيراني أصغر فرهادي.



ومن أبرز الأعمال التي أدرجت ضمن قسم «سينما الشاطئ» فيلم بعنوان «فلو» عن سيرة الملاحة الفرنسية فلورانس أرتو التي توفيت عام 2015.



ورد القضاء الفرنسي في منتصف أبريل الماضي دعوى رفعتها ابنه أرتو بصفة العجلة لوقف عرض الفيلم لخشيتها من الصورة التي سيعطيها عن والدتها، مطالبة بنسخة من من السيناريو.