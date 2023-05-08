قال الأمين العام للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية أ.د.مرزوق الغنيم، ان المركز يسعى لتأليف وترجمة العلوم الصحية في تحديث خططه الرامية الى توسعة دائرة الثقافة الصحية لتشمل الكبار والصغار، فارتأى أن يبدأ بتأليف سلسلة ثقافية صحية للأطفال، على ان تكون مناسبة للمرحلة العمرية، وتتوافر لها الأمور الآتية:



٭ وضوح الحقائق العلمية في لغة بسيطة ميسرة وموجزة.



٭ عرض الحقائق بصورة جاذبة ومشوقة وممتعة.



٭ الاستعانة بالصور التوضيحية المرافقة بلا تعقيد.



٭ إخراج الكتيب إخراجا فنيا جميلا ومبهرا وجاذبا.



وها هو الاصدار الخامس من هذه السلسلة وعنوانه «هيا نلعب»، ونحن بذلك نستهدف من هذه السلسلة استثمار طاقات الأطفال العقلية المتاحة لتنمية التفكير العلمي القائم على الحقائق والأدلة والبراهين المبسطة المناسبة لمرحلتهم العمرية، ونهيب بالآباء والأمهات إعانة أبنائهم على الافادة القصوى من المحتوى العلمي لكتيب «هيا نلعب» الذي تضمن اهمية ممارسة الألعاب الرياضية في حياة النشء ودورها في تنمية اجسامهم والمحافظة على صحتهم، والسمو بأخلاقهم، وتعلمهم النظام والانضباط والاحترام وتنمية شخصياتهم في القيادة والتخطيط وتحقيق الفوز وإحراز البطولات.



وتضمن الكتيب الذي أعده وصممه د.مرزوق الغنيم محتويات شتى مثل: هيا نلعب، ماذا تعلمنا الرياضة؟ الألعاب الجماعية والفردية، وفوائد المواظبة على ممارسة الألعاب الرياضية، والرياضة وتأثيرها في نفسية الطفل. والله نسأل أن يحقق هذا الكتيب ما نرجوه له من فوائد لأطفالنا.