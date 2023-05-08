المشعل: دور رائد للملك تشالز في توطيد العلاقات الثنائية منذ اتفاقية «الأنجلو - كويتية»

السفيرة لويس: علاقة الصداقة بين البلدين ستستمر في التطور والنمو بشكل أقوى مستقبلاً



أسامة دياب



استضافـــت السفــارة البريطانية مساء أول من أمس حفل استقبال رائع بمناسبة تتويج صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملكا للمملكة المتحدة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة، حضره وزير الدولة لشؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ممثلا للحكومة الكويتية وضيف الشرف الرئيسي، بالإضافة إلى لفيف من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى البلاد وعدد من كبار الشخصيات.



وفي كلمة له خلال الحفل، نقل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله تهنئة الكويت حكومة وشعبا بهذا الحدث التاريخي، مشيدا بما تتمتع به الأسرتان الحاكمتان في البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وراسخة.



وأشار العبدالله إلى ما يتمتع به جلالة الملك تشالز الثالث من حكمة تسهم في قيادة البلد الصديق والارتقاء بمساره الحضاري، علاوة على دوره النبيل في دعم المبادرات الإنسانية، آملا له وافر الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار.



من جهته، قال وكيل وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله مشعل الصباح، خلال مشاركته بالحفل: سررنا بمشاركة أصدقائنا في احتفالية مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملكا للمملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمقامة في سفارة المملكة المتحدة لدى الكويت. وبهذه المناسبة، أود أن أنقل خالص تهاني وتبريكات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وكل منتسبي وزارة الدفاع إلى المملكة المتحدة قيادة وشعبا.



وأشار إلى الدور الرائد لجلالة الملك شارلز الثالث في توطيد العلاقات التاريخية والراسخة والمميزة منذ توقيع الاتفاقية الأنجلو-كويتية في 1899، والممتدة لقرابة 124 عاما بين البلدين الصديقين، مستذكرا مكانة ومواقف المملكة المتحدة قيادة وشعبا، والذي اختلطت دماء جنوده بالدماء الكويتية على تراب الكويت عام 1991، والتي تبقى شاهدا على عمق وثبات العلاقة بين البلدين الصديقين، حيث كانت وستبقى نموذجا فريدا في العلاقات بين الدول.



بدورها، أكدت السفيرة البريطانية لدى الكويت، بليندا لويس على الروابط المميزة والوثيقة التي تربط العائلة الحاكمة الملكية لدى المملكة المتحدة والأسرة الحاكمة لدى الكويت، حيث تجلى ذلك في قيام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بحضور مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر.



وأشــــارت السفيــــرة البريطانية إلى أن الاحتفالات بتتويج صاحب الجلالة الملك شالز، عكست الوجه العصري لبريطانيا وشملت مشاركة متنوعة على نحو أوسع.



وذكرت أن الاهتمام العام في الكويت بتتويج صاحب الجلالة الملك يجسد الروابط الثقافية المتينة فيما بين المملكة المتحدة والكويت، معبرة عن ثقتها بأن علاقة الصداقة الثنائية ستستمر في التطور والنمو بشكل أقوى في المستقبل.