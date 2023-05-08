أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية الخاصة ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع المنعقدة في مدينة جدة.



وأشادت الوزارة في بيان لها بالجهود والمساعي التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة لحث الأطراف السودانية على الانخراط الجاد في المحادثات والجلوس على طاولة الحوار بما يضمن خفض مستوى التوتر ووقف العمليات العسكرية.



وجددت الوزارة موقف الكويت الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد والقتال بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره.