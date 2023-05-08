النائب الأول هنأ وزيري الدفاع والداخلية البريطانيين: علاقات صداقة تجمع الكويت بالمملكة المتحدة ونتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون على كل المستويات



بحفظ الله ورعايته، عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن قادما من المملكة المتحدة الصديقة، وذلك بعد أن حضر سموه مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



وقال وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ان مشاركة ممثل صاحب السمو الأمير، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في مراسم تتويج الملك تشالز الثالث تأتي تتويجا وانعكاسا لعمق أواصر العلاقات الكويتية -البريطانية التي تربط قيادة البلدين والشعبين والاسرتين الحاكمتين وهي علاقات تاريخية قوية عمرها 124 عاما.



وأضاف في تصريح لـ«كونا» وتلفزيون الكويت على هامش مشاركته في مراسم تتويج الملك تشالز الثالث ان سمو ولي العهد التقى الملك تشالز الثالث في حفل استقبال في قصر (باكينغهام) يوم الجمعة الماضي، ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ونقل كذلك حرص الكويت على أواصر علاقاتها التاريخية وحرص القيادة في الكويت على هذه العلاقات وعلى تنميتها.



وقال العبدالله ان الملك تشالز الثالث أعرب من جانبه عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين، وشكر سمو ولي العهد لمشاركته في احتفالية التتويج.



واشار الى ان الملك تشالز الثالث زار الكويت ثماني مرات حينما كان ولي عهد المملكة المتحدة ويعرف الكويت بشكل جيد ويكن لها المحبة، كما انها تحظى بمكانة خاصة لديه.



وأكد ان يوم التتويج هو يوم تاريخي بالنسبة للبريطانيين وتشارك فيه الكويت شعبا وقيادة فرحة الشعب البريطاني في هذا اليوم، متمنيا لملك بريطانيا كل التوفيق.



الى ذلك، هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وزير الدفاع البريطاني بين والاس بمناسبة تتويج الملك تشالز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد بعث ببرقية تهئنة إلى والاس أعرب فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وتمنياته الصادقة للملك تشالز الثالث بدوام التوفيق والسداد والعمل على استكمال مسيرة التقدم والنهضة والازدهار للمملكة المتحدة الصديقة وشعبها الكريم.



وأكد الشيخ طلال الخالد في برقيته عمق علاقات الصداقة التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة وتطلعهما الدائم إلى تعزيز وترسيخ أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك على كل الصعد والمستويات لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية.



كما هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بمناسبة تتويج الملك تشالز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.



وقالت «الداخلية» في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن الشيخ طلال الخالد بعث ببرقية تهنئة إلى الوزيرة برافرمان أعرب فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وتمنياته الصادقة للملك تشالز الثالث بدوام التوفيق والسداد والعمل على استكمال مسيرة التقدم والنهضة والازدهار للمملكة المتحدة الصديقة وشعبها الكريم.



وأكد الشيخ طلال الخالد في برقيته عمق علاقات الصداقة التي تجمع الكويت بالمملكة المتحدة وتطلعهما الدائم إلى تعزيز وترسيخ أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك على كل الصعد والمستويات لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب الأمنية.