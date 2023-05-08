مبارك الخالدي



عقد مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان امس اجتماعا تنسيقيا هو الأول له مع قيادات الهيئة، حيث باشر البيدان مهام عمله عقب صدور المرسوم الخاص بتعيينه مديرا عاما للهيئة.



وكان البيدان قد استهل الفترة الصباحية باستقبال نواب المدير العام ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من الشخصيات الرياضية في الأندية الشاملة والمتخصصة الذين قدموا لتهنئته.



حضر الاستقبال نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية فيصل اليتيم، ونائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم، كما تواجد نائب المدير العام لشؤون الشباب بالتكليف د.مساعد الكريباني.



إلى ذلك، خاطبت الهيئة أمس الاتحادات الرياضية بتزويدها بجميع السير الذاتية للمرشحين لانتخابات الاتحادات للدورتين 2019 - 2023 و2023 - 2027 مرفق بها جميع المستندات المعتمدة من الجهات المختصة، والتي تثبت تطابق شروط الترشيح عليهم طبقا لأحكام النظام الأساسي.