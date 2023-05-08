محمد راتب



طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان بفتح سمات الدخول للصيادين خاصة أن هناك نقصا كبيرا في عمالة الصيد، موضحا أن عدم استقدام العمالة بالسرعة اللازمة سيكلف قطاع الصيد الكثير.



وأشار الصويان إلى أن ما يطالب به الصيادون مطالب عادلة تسهم في إنقاذ قطاع الصيد من الانهيار، لافتا إلى أن مواسم الصيد سوف تبدأ تباعا، فنحن مقبلون على موسم صيد الميد أول شهر يوليو والزبيدي 15 يوليو وصيد الربيان في المياه الاقتصادية أول أغسطس والمياه الإقليمية أول سبتمبر.



وأكد أن الكثير من اللنجات والطراريد ليس لديها عمالة، مشددا على أهمية فتح سمات دخول عمالة الصيد حتى يستطيع الصيادون توفير الأمن الغذائي المطلوب من المنتجات البحرية، مبينا أن نقص العمالة سوف يتسبب في نقص المنتجات البحرية المحلية، والذي يتسبب بالتبعية في ارتفاع أسعار الأسماك، مطالبا المسؤولين بوضع حد لمعاناة أصحاب الرخص الذين طال انتظارهم لحل قضية عمالة الصيد والتعامل كالسابق عندما يسافر عامل ويكون مكانه شاغرا أن يتم السماح باستقدام البديل عنه خاصة أن عمالة الصيد غير متوافرة في السوق المحلي.



وناشد وزير الداخلية بالإيعاز لمن يلزم لحل هذه القضية من جذورها، خاصة أن وقف استقدام الصيادين منذ فترة طويلة جعل العجز في أطقم لنجات وطراريد الصيد كبيرا وصل إلى عدم قدرة اللنجات على استئناف أعمالها في المواسم القادمة.