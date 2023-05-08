

علي إبراهيم



استضافت شركة الخطوط الجوية الكويتية ورشة عمل الايكاو «ICAO» الإقليمية للتدريب على التعامل مع الوضع غير الاعتيادي للطائرة وتفادي الأخطار خلال الفترة من 7 - 11 مايو 2023، والتي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، بحضور وفد من شركة ايرباص بالإضافة إلى شركات الطيران المشاركة في الورش التدريبية.

وفي كلمته للحضور، قال مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عيسى الحداد: يسر «الكويتية» رعاية واستضافة ورشة عمل الايكاو الإقليمية للتدريب على التعامل مع الوضع غير الاعتيادي للطائرة وتفادي الأخطار، والمقامة على أرض الكويت الطيبة، حيث تفخر الشركة بأن تكون أول من يستضيف هذه الورشة في المنطقة والإقليم لما لها من أهمية في التركيز على أمن وسلامة الركاب والطائرات والموظفيــن، وللمسؤوليــة الكبيرة التي يضعها الطيارون على عاتقهم في الحفاظ على حياة الركاب وتفادي الحوادث والأخطار، علاوة على ذلك فإن هذه الورش تزيد من وعي الطيارين في الشرق الأوسط وتنمي من قدراتهم ومهاراتهم وتمنحهم الخبرات اللازمة في التحكم وقيادة الطائرة بشكل سليم، لينعكس ذلك في رفع مستوى الكفاءة لدى الطيارين وتحقيق أفضل معدلات الأمن والسلامة للركاب والطائرات».

وأضاف: تولي «الكويتية» اهتماما بالغا في الحفاظ على الأمن والسلامة بشكل عام، وتؤكد حرصها التام بالصيانة الدورية على كافة أسطولها وتنظيم دورات تدريبية باستمرار لطياريها ومنتسبيها بشكل عام لتنمية قدراتهم وتأهيلهم بالشكل المناسب، كما أن الشركة ملتزمة باستمرار في الحفاظ على تطبيق أعلى المعايير واللوائح التي تضعها المنظمات الدولية للسلامة. وأشار الحداد إلى أن ورش العمل المقامة على مدار الـ 5 أيام المقبلة ستسلط الضوء على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة في كل ما يخص قطاع النقل الجوي وكيفية الحفاظ على أمن وسلامة الركاب والطائرات وموظفي الطيران من خلال الالتزام بإعداد ورش عملية تدريبية دورية للعاملين في قطاع الطيران.