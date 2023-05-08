

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الثالث عشر والرابع عشر لسنة 2023 بالإضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهو علي مسعود الرشيدي، وذلك عن شهر مارس 2023 والفائز بالسحب الربع السنوي الأول لسنة 2023 وهي عبارة عن جائزة نقدية بقيمة 25000 دينار للفائز أمجد محمد علي.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: طارق عبدالعزيز الماص، نورة وحيد الفرحان، محمد عبدالسيد علي، نورا أحمد الرفاعي، محمد سند البرازي، مشعل أحمد أمين، هالة مراد، منى حسين خليفة، مصطفى حمزة كوروث، فيصل جزاع المطيري، نورة فهد ناصر، أحمد سليمان الهطلاني، نورة جراح الجميلي، مها سعد العازمي، إبراهيم فكري الحبيبي، عبدالله محمد العازمي، عبدالرحمن جاسم علي، رنا محمد رستم، سهيلة عذاب الخالد، ساير حسن الأزمع.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.