

طارق عرابي



استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة فهد يعقوب الجوعان، وفدا اقتصاديا من هونغ كونغ برئاسة جوناثان تشوي رئيس الغرفة الصينية العامة للتجارة في هونغ كونغ، كما ضم الوفد في عضويته شركات من هونغ كونغ تعمل في مجالات مختلفة منها المواد الغذائية مواد البناء، تصنيع المعادن، الاستثمارات المالية، التطوير العقاري، إدارة الأصول والعقارات، خدمات التدقيق وإدارة الحسابات، الخدمات الإعلامية والإنتاج السينمائي، كما حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الإدارة والشركات الكويتية الأعضاء لدى الغرفة. وفي بداية اللقاء الذي تخلله توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هونغ كونغ، رحب الجوعان بالوفد الضيف، مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط الكويت وإقليم هونغ كونغ، مؤكدا الأثر الإيجابي المباشر لمثل هذه الزيارات التي تعتبر إحدى أدوات التعاون المشترك بين الجانبين لزيادة حجم التعاون التجاري بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال الكويتي على دراية بسياسة الانفتاح الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة هونغ كونغ وكذلك الاهتمام الذي توليه تجاه منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف أنه على الرغم من اعتبار هونغ كونغ أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت بإجمالي حجم تبادل تجاري يبلغ 96.5 مليون دولار، إلا أنه حث على بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.



من جانبه، عبر رئيس هونغ كونغ جوناثان تشوي عن سعادته بزيارة الغرفة، موضحا أنها تأتي في إطار اهتمامهم بتعزيز التعاون التجاري بين البلدين وحرصهم على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وأشار الى أن هونغ كونغ تهدف إلى ربط دول مجلس التعاون مع فيما أسماها «بمنطقة الخليج الكبرى دجوانجدونج ـ هونغ كونغ ـ ومكاو (GBA)»، وتهدف هذه المبادرة إلى بناء مدينة عالمية نموذجية تجذب الاستثمارات المباشرة من كافة دول العالم خاصة الاستثمارات الخليجية، حيث تقدم هذه المدينة حوافز وفرصا استثمارية عصرية وذات جدوى اقتصادية عالية، وقد دعا قطاع الأعمال الكويتي إلى الاستثمار في هذه المنطقة والإسهام في هذه المبادرة.



بدوره، قدم الشيخ عبدالله صباح الحمود مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، عرضا حول البيئة الاستثمارية في الكويت، مشيرا إلى أن الكويت تقدم العديد من الحوافز إلى المستثمرين الأجانب، ومنها الحصول على ملكية استثمار بنسبة 100%، إلى جانب إعفاء ضريبي لمدة 10 أعوام، بالإضافة إلى مزايا عديدة أخرى، وأضاف أن الكويت تهتم بنقل المعرفة وتنويع الاقتصاد، لافتا إلى وجود العديد من الأنشطة الاقتصادية المسموح الاستثمار فيها بالكويت.