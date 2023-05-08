بشرى شعبان



أعلــن المتـحــــدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مدير إدارة الشؤون القانونية مبارك البداح أنه في إطار التعاون بين الكويت ودولة الإمارات، وما سعت إليه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم الإعداد لإطلاق خدمة مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة المشتركة بين الدولتين لتسهيل حركتهم.



وأضاف البداح أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة شاملة للتعاون بين الدولتين تهدف إلى توفير خدمات تدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهل حياتهم اليومية، وتساهم في تطوير الخدمات الخاصة بهم في المجتمع، مضيفا أن الخدمة تشمل مواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولتين، بما في ذلك المواقف في المباني الحكومية والمرافق العامة والمراكز التجارية والمستشفيات والمطارات، وتسهم هذه الخدمة في توفير وقت وجهد الأشخاص ذوي الإعاقة في البحث عن مواقف السيارات المناسبة لهم.



وأشار إلى أنه سيتم العمل على إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل وتحسين الخدمات المقدمة لتلك الفئات ويتم من خلاله استقبال طلبات إصدار التصريح المؤقت للمواقف للأشخاص ذوي الإعاقة من الدولتين، حيث ستكون هناك بوابة خاصة لكل دولة لاستلام الطلبات واعتمادها.



واختتم البداح بأن إطلاق الخدمة سيكون اليوم الاثنين بحضور سفير دولة الإمارات ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة.