مفرح الشمري



من الإصدارات الجديدة والتي تخص «المرأة» وحضورها في الاعمال الابداعية وتحديدا في «أبو الفنون»، أصدرت اضاءات للنشر والتوزيع أحدث مؤلفات د.نرمين الحوطي عضو هيئة التدريس في المعهد العالى للفنون المسرحية والأستاذ المشارك في قسم النقد والأدب المسرحي، كتابها الخامس الذي حمل عنوان «المرأة في مسرح اسماعيل عبدالله»، كتاب يحمل بين طياته دراسة شامله ووافية بأهمية المرأة ومكانتها الاجتماعية في المجتمع في شتى المجالات بما فيها المسرح.



الكتاب يقع في 353 صفحة، ويتكون من 3 فصول تتحدث فيها المؤلفة د.نرمين الحوطي باسترسال جميل عن حضور المرأة في الأعمال الابداعية على الرغم من تأثر مكانتها الاجتماعية بالثقافة التقليدية للمجتمع التي نبعت منه، ولكن رغم ذلك ساهمت في رقي المجتمع من خلال الابداع الذي تقدمه على خشبة «ابو الفنون» أو غيره من المجالات.



كتبت المؤلفة د.نرمين الحوطي في مقدمة اصدارها الجديد عن سبب لجوئها لتأليف هذا الكتاب: ذلك لعدة أسباب منها ما هو ذاتي، وهو الميل إلى دراسة كل ما له علاقة بالمرأة إنصافا لها، فلن يعبر عن المرأة أكثر من المرأة نفسها، ومنها ما هو موضوعي مثل: قلة الدراسات التي تولي اهتماما بالمرأة في المسرح، بالإضافة الى كثافة الإبداع المسرحي للكاتب إسماعيل عبدالله الذي تناول مكانة وصورة وقضايا المرأة ضمن نصوصه الإبداعية، وهذا تأكد لي بعد ما رد الكاتب إسماعيل عبدالله على تساؤل إحدى المداخلات في الندوة التطبيقية لعرض مسرحية «حرب نعل»، حول ما إذا كان العمل يكرس اتهامه بأنه دائما ما ينحاز لحضور المرأة في مجمل أعماله، على نحو يكاد يكون مبالغا فيه، فيرد اسماعيل بقوله: إذا كان الأمر كذلك، فيشرفني أن أكون «نصيرا للمرأة».



ويبدو وأنت تتصفح الكتاب ان عبارة «نصيرا للمرأة» هي التي دفعت المؤلفة نرمين الحوطي الى الخوض والبحث عن المرأة في الاعمال المسرحية التي كتبها اسماعيل عبدالله، والتي كانت فيها هي المنقذ والمخلص لهذا المجتمع والطامحة لإعلاء قيم العدالة والمساواة ورمز للعدالة والثورة ورمز للوفاء والجمال كنظرة ايجابية، وانها تقبل القهر والاستكانة، الامر الذي جعلها في بعض نصوصه في اسفل الدرجات.



هذا التكثيف الذي نجده في نصوص اسماعيل عبدالله والذي سلطت عليه الضوء المؤلفة د.نرمين الحوطي في كتابها، كشف للجميع ان اسماعيل عبدالله «نصير للمرأة» وداعم لقضاياها وابراز دورها الحقيقي في المجتمع الذكوري، والدليل ان شخصيات مسرحياته واقعية وبعيدة عن الخيال الذي يتبعه بعض كتاب المسرح في الخليج والوطن العربي.



واستعرضت المؤلفة د.نرمين الحوطي عددا من مسرحيات الكاتب الاماراتي اسماعيل عبدالله والتي تتماشى مع فكرة كتابها والمسرحيات هي «البوشية»، «أشوفك»، «ليلة مقتل العنكبوت»، «السلوقي»، «حرب النعل»، «مجاريح» وغيرها من المسرحيات التي نجد فيها صورة المرأة ونضالها بوضوح كبير.



المؤلفة د.نرمين قسمت الكتاب إلى مجموعة من الفصول، ففي الفصل الأول استعرضت عبر بانوراما تاريخية الارهاصات الأولى لظهور المرأة في المسرح عبر العصور، بدءا من إشكالية المصطلح بين المسرح النسوي ومسرح نصرة المرأة ثم ظهورها في المسرح الاغريقي، والمسرح الرماني القديم، مرورا بمسرح العصور الوسطى، ثم المسرح العالمي، والمسرح العربي، وصولا الى المسرح في منطقة الخليج العربي، وأخيرا اختتمت الفصل بصورة المرأة في المسرح الإماراتي.



ثم جاء الفصل الثاني تحت عنوان «مسرح إسماعيل عبدالله»، اما الفصل الثالث فكان بعنوان «صورة المرأة في مسرح إسماعيل عبدالله» الذي تناول فيها قضايا المرأة، وابعاد شخصياتها، وانماط صورها المطروحة ضمن البنية النصية للمسرحية.



واخيرا، إصدار د.نرمين الحوطي من الكتب المهمة التي نشرت حديثا حتى يتعرف القريب والبعيد اكثر عن صورة المرأة في المسرح، لأنه من الموضوعات التي تستحق القراءة والإطلاع أكثر وتحتاج دراسات متأنية ومستمرة في ظل المتغيرات حولنا.. شكرا د.نرمين الحوطي على هذا الإصدار القيم ونتمنى من الكاتب الاماراتي اسماعيل عبدالله المزيد من النصوص المسرحية المميزة والمعبرة عن واقعنا الذي نعيشه.