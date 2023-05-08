عبدالحميد الخطيب



أكدت الفنانة البحرينية شيلاء سبت أن الكثيرين يعتقدون أنها «كويتية» لكثرة مشاركتها في الأعمال الكويتية، مؤكدة أن جميع دول الخليج واحد بالنسبة لها، لافتة الى أن العالمية بالنسبة لها تخضع لـ«النصيب»، وقالت: لم تأتني فرصة عالمية حتى الآن لكنني أطمح لهذا الشيء، موضحة أنها تعدت مرحلة الانتشار كممثلة.



وبين كونها ناشطة في «السوشيال ميديا» وعارضة أزياء وملكة جمال وناشطة اجتماعية وأي من هذه المجالات الأقرب الى قلبها؟ أوضحت: أنا ممثلة قبل أي شيء، فالتمثيل يبعدني عن الروتين وكل يوم فيه جديد، ودخولي «السوشيال ميديا» جاء غصبا عني، وقد شاركت في مسابقات جمال كثيرة، لكن أشوف نفسي فنانة.



وعما يقال إن نجاحها سببه الواسطة، ردت شيلاء في تصريحات تلفزيونية: «نجاحي توفيق من الله عز وجل، وليس بالواسطة، ولا أنكر أنني من أسرة فنية، وأنا وشقيقاتي معروفين، بالاضافة الى أن عندي الحمد لله (كاريزما) يحبها الجمهور»، مشددة في سياق آخر على أن الأعمال الكوميدية ليست أقل أهمية من التراجيديا في الدراما الخليجية، وأردفت: مشكلتي أنني «خجولة» لكن أستطيع أن أقدم الأدوار الكوميدية بطريقة جيدة.