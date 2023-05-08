بيروت - بولين فاضل



كشفت الفنانة اللبنانية يارا، سبب عدم متابعتها لأي فنانة لبنانية، عبر «انستغرام»، مؤكدة أن الأمر يعود إلى متابعتها فقط مع من يتفاعلون معها.



وقالت يارا التي تتابع 87 حسابا فقط من بينها حسابات لفنانات عرب: «الموضوع مش مقصود، أنا بتفاعل مع الناس يلي بيتفاعلوا معي، وشلت كتير ناس كانوا عندي لأن ما بيتفاعلوا على صفحتي، شو بدي فيهن، ليش تابعهن؟».



وحول علاقتها بالرجل الذي تريد الزواج منه، أوضحت يارا خلال لقائها مع «one TV»، إنها تجعله يخضع للعديد من الاختبارات، لكونها «صعبة الطباع»، حيث تريد أن «تغرم» بالرجل، لكي تؤدي علاقتهما للزواج، ومن ثم تكوين عائلة وأولاد، لافتة إلى أنها تريد مواصفات محددة في فتى أحلامها، إذ تريده أن يكون «كريما وحنونا ومثقفا»، إضافة إلى حبه لها ولعملها، لافتة إلى أن هذا النوع «انقرض»، بحسب تعبيرها.