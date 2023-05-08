أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن توقيع 3 مذكرات تفاهم مع مؤسسات صينية متخصصة في قطاع الطاقة النووية السلمية، لاستكشاف فرص التعاون في التقنيات الجديدة في هذا القطاع.



وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» في بيان إن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد إبراهيم الحمادي، حضر خلال زيارته للصين، توقيع مذكرات التفاهم بين المؤسسة ومعهد أبحاث عمليات الطاقة النووية، والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج، ومؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية. وستركز مذكرة التفاهم الأولى على فرص التعاون بين الطرفين في عمليات الطاقة النووية وصيانتها، بينما تركز مذكرة التفاهم الثانية على التعاون في مجال المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز.



وستركز مذكرة التفاهم الثالثة على التعاون المحتمل في إمدادات الوقود النووي والاستثمار.



وخلال الزيارة التقى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع مسؤولي المؤسسات الصينية المعنية بالطاقة النووية، الذين قدموا له عرضا حول فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين.



كما زار الحمادي مكتب المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في مدينة شنغهاي الصينية بصفته رئيس المنظمة، حيث ناقش مع مسؤولي المكتب القضايا ذات الصلة بعمل المنظمة واطلع على مستجدات وأنشطة المكتب.



يشار إلى ان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تتولى مسؤولية تطوير محطات «براكة» للطاقة النووية، أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي. وأصبحت محطات «براكة» نموذجا يحتذى من قبل الدول الأخرى التي تتطلع إلى تنويع محفظتها من الطاقة، لاسيما بعد أزمات الطاقة التي يشهدها العالم، حيث تقوم محطات «براكة» بدور محوري في ضمان أمن الطاقة واستدامتها، مع التشغيل التجاري لـ 3 من المحطات وإنتاج ما يصل إلى 4200 ميغاواط من من كهرباء الحمل الأساسي الموثوقة والخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة.



وتمتلك الصين 56 محطة للطاقة النووية في مرحلة التشغيل التجاري، بالإضافة إلى 20 محطة أخرى قيد الإنشاء.