امتدت الاحتفالات بتتويج تشالز الثالث ملكا للمملكة المتحدة أمس الأول التي جرت بشكل اسطوري لم يخل من الفخامة، الى يوم أمس، حيث دعا الزوجان الملكيان البالغان 74 و75 عاما إلى حفل استقبال خاص في قلعة وندسور أمس، قبل حضور حفل موسيقي قدمه الممثل هيو بونفيل، بطل مسلسل «داونتون آبي»، أمام 20 ألف متفرج.



وأحيا الحفل المغنيان الأميركيان ليونيل ريتشي وكاتي بيري وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ ومغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي وجوقة تضم أكثر من 300 شخص من مشارب مختلفة.



وظهر الممثل توم كروز في فيديو، وشارك ويني الدبدوب الذي سار على خطى دب بادينغتون، وهو شخصية معروفة في قصص الأطفال البريطانية ظهر في فيديو وهو يحتسي الشاي مع إليزابيث الثانية في افتتاح حفل اليوبيل الماسي للملكة في يونيو 2022.



وكان تشالز الثالث وقرينته كاميلا توجا السبت في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ سبعة عقود في استعراض للأبهة والعظمة سعى للمزج بين 1000 عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد.



وتوجه الأمير إدوارد الأخ الأصغر للملك وزوجته صوفي إلى كرانلي في ساري (جنوب)، فيما توجهت شقيقته الأميرة آن وزوجها تيم لورانس الى سويندون للمشاركة في الاحتفالات، فيما انضمت الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، ابنة شقيق تشالز الآخر الأمير أندرو، إلى «الغداء الكبير»، اضافة إلى ما يقدر بنحو 50 ألف حفل من الحفلات ومآدب الغداء التي اقيمت في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.



وشارك رئيس الوزراء ريشي سوناك في استضافة مأدبة غداء مع ضيوف تشمل عائلات ومجموعات شبابية ولاجئين اوكرانيين إلى مأدبة غداء في داونينغ ستريت.



وقال في بيان «في كل الأحوال، سيتجمع آلاف الأصدقاء والجيران لتزيين الشوارع بالأعلام الصغيرة واحتساء الشاي والكعك في حفلات الشوارع والفعاليات المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة».



ومن ضمن الفعاليات «إنارة الأمة» حيث أنيرت المعالم والمناطق ذات الجمال الطبيعي في جميع أنحاء البلاد بتسليط الأضواء الكاشفة عليها أو استخدام الليزر.



كما دعي البريطانيون اليوم الإثنين، وهو عطلة رسمية منحت خصيصا بمناسبة التتويج، للمشاركة في أعمال تطوعية لكن الزوجين الملكيين لم يخططا لأي ظهور علني.



وامتدت الاحتفالات ايضا في كل من اسكتلندا واستراليا ونيوزيلندا وعدد من دول الكومنولث.



وأقيم حفل وموكب رسمي في غلاسكو بالإضافة إلى عشرات الاحتفالات المجتمعية في جميع أنحاء سكتلندا أمس.



وترأست اللورد جاكلين ماكلارين رسميا مراسم التتويج بإقامة حفل في ساحة جورج، الساحة الرئيسية في مدينة غلاسكو، تبعه موكب إلى كاتدرائية المدينة.



وشمل الحفل تفقد حرس الشرف إضافة إلى إلقاء خطابات وثلاثة هتافات للملك والملكة، تلاها عزف النشيد الوطني.



ثم تلقت لورد غلاسكو الملازم جاكلين ماكلارين التحية العسكرية بينما سيتوجه موكب من الجنود والطلاب العسكريين والمحاربين القدامى نحو مبنى سيتي تشامبرز، نيابة عن الملك.



وتوجه الموكب عبر المدينة إلى الكاتدرائية لحضور قداس الشكر.



وتم إطلاق التحية بالبنادق على قلعتي إدنبرة وستيرلنج لإحياء لحظة تتويج الملك.



كما احتفلت أستراليا ونيوزيلندا أمس أيضا بتنصيب الملك تشالز الثالث بإطلاق 21 طلقة مدفعية في عاصمتيهما وذلك بعد مشاركة زعيمي البلدين، وكلاهما من مؤيدي النظام الجمهوري، في مراسم التتويج في لندن.



والملك تشالز هو رئيس الدولة في أستراليا ونيوزيلندا و12 دولة أخرى من دول ال كومنولث خارج المملكة المتحدة، لكن منصبه شرفي إلى حد كبير.



ونظمت الدولتان فعاليات أمس للاحتفال بالتتويج، وبث تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) مراسم التحية بإطلاق 21 طلقة مدفعية أمام البرلمان في كانبيرا.



وكان من المقرر القيام بعرض جوي عسكري بعد ذلك لكنه ألغي بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأسترالية على حسابها على تويتر.



وفي نيوزيلندا، قالت قوة الدفاع النيوزيلندية إن الجيش أطلق 21 طلقة مدفعية من منطقة بوينت غيرنينغهام في العاصمة ولنغتون.



وكان رئيسا الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي والنيوزيلندي كريس هيبكنز في حفل تتويج الملك في لندن أمس الأول.



ويؤيد الزعيمان انفصال بلديهما عن النظام الملكي، لكنهما قالا إنهما سيظلان يدينان بالولاء للملك تشالز.