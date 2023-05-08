عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



يختتم اليوم فريق الكرة بنادي الكويت استعداداته للقاء كاظمة غدا في نهائي كأس سمو الأمير، وذلك بروح عالية وصفوف شبه مكتملة.



ويعمل الجهاز الطبي لـ «الأبيض»، على تجهيز المغربي مهدي برحمة والتونسي ياسين العامري لوضعهما تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك.



وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس إدارة نادي الكويت نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة، ان استعدادات «الأبيض» مميزة للمباراة النهائية لـ «أغلى الكؤوس» وأمام منافس قوي ومحترم مثل كاظمة، وهو منافس شرس على لقب دوري «زين» الممتاز، وكذلك يريد الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي. وبين عقلة أن طموح «الأبيض» سيكون تحقيق لقب البطولة، لاسيما في ظل الروح العالية التي يمتلكها اللاعبون وتحملهم المسؤولية في المباريات الأخيرة، وهي السر في تحقيق الانتصار الكبير بالمباراة الماضية على القادسية برباعية نظيفة في نصف النهائي.



وأكد عقلة أن مباريات الكؤوس وتحديدا النهائيات لا تخضع لأي مقاييس، ويجب علينا التركيز طوال المباراة لتحقيق اللقب الغالي.



من جانبه، وبكل جدية وإصرار من أجل المحافظة على لقب كأس الأمير، واصل فريق كاظمة تدريباته بسرية تامة بعد أن قرر إغلاق الأبواب أمس واليوم على مستوى الإعلام والجمهور بعد ان قرر فتح التدريبات للإعلام أمس الأول وانتظم في معسكر داخلي للحدث المهم.



ويسعى مدرب «البرتقالي» إيلي ستان، إلى الدخول بالتوليفة المناسبة القادرة على تحقيق اللقب على حساب الكويت الذي هزم الفريق بدوري زين الممتاز في الجولة الأخيرة من القسم الثالث 4-1، وقد لا تكون هناك تغييرات كبيرة على مستوى التشكيل، إذ من المتوقع أن يعوض النجم الأردني أحمد عرسان غياب أحد أهم مفاتيح اللعب الإسباني جاي ديمبلي الذي لم يتعاف من الإصابة ويشارك كلاعب أساسي بعد أن كان بديلا في مواجهة العربي بنصف النهائي.



ومن المتوقع أن يقوم ستان بتنبيه اللاعبين من خلال تدريبات اليوم الى بعض الأخطاء الفردية والجماعية التي حدثت في خط الدفاع، سواء في مواجهة العربي السابقة أو الكويت بالدوري، لذلك سيكون شغله الشاغل أولا تنظيم الدفاع وثانيا المبادرة الهجومية التي يتميز فيها الفريق هذا الموسم بتواجد الهداف المميز شبيب الخالدي.



بن خليفة في الكويت لحضور النهائي



وصل إلى الكويت أمس رئيس الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لحضور نهائي كأس صاحب السمو الأمير المقررة غدا، وذلك بناء على دعوة من رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عبدالله الشاهين. وحسب بيان من اتحاد الكرة، فإن الزيارة ستشهد التباحث حول استضافة الكويت لـ«خليجي 26» المقررة إقامتها في ديسمبر 2024. وكان في استقبال بن خليفة والوفد المرافق له إلى جانب الشاهين كل من نائب رئيس اتحاد كرة القدم للشؤون الفنية هايف المطيري، ونائب رئيس اتحاد الكرة للشؤون المالية أحمد عقلة العنزي والأمين العام صلاح القناعي ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة سطام السهلي.





المؤتمر الصحافي اليوم



يعقد في الساعة الـ 11:30 من صباح اليوم بستاد جابر المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة النهائية بحضور مدرب ولاعب من فريقي الكويت وكاظمة، وذلك للحديث عن آخر الاستعدادات والإجابة عن أسئلة الصحافيين، كما يسبق المؤتمر الصحافي الاجتماع الفني لإداريي الفريقين مع مراقب المباراة، وذلك لتحديد ملابس كل فريق في اللقاء المرتقب.