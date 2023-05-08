



حضر وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله مساء اليوم حفل سفارة المملكة المتحدة لدى الكويت، وذلك بمناسبة تتويج صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة.



وألقى وزير شؤون الديوان الأميري كلمة نقل خلالها تهنئة الكويت حكومة وشعبا بهذا الحدث التاريخي، منوها بما تتمتع به الأسرتان الحاكمتان في البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وراسخة.



ونوه العبدالله بما يتمتع به الملك تشالز من حكمة تسهم في قيادة البلد الصديق والارتقاء بمساره الحضاري علاوة على دوره النبيل في دعم المبادرات الإنسانية آملا له وافر الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار.



وألقت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بيليندا لويس كلمة أشادت فيها بالعلاقات الثنائية المتميزة والوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنية للكويت وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.